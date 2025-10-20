全運會溜冰》「最速男」郭立陽奪雙金大豐收 想站上亞運但得再等等

郭立陽。（114年全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕繼昨天在男子組200公尺計時賽奪金後，台灣競速溜冰「最速男」郭立陽今天在114年全運會男子組500+D公尺爭先賽也以43秒174摘下金牌，目前已雙金入袋。

22歲的郭立陽在幼稚園時開始學溜冰，今年他迎來生涯突破，除了在成都世界運動會拿下場地200公尺追逐賽銀牌，更在世錦賽勇奪男子200公尺金牌，締造台灣第一人紀錄。

郭立陽認為，心態成長是本季大豐收的關鍵，從一開始站在外國選手旁覺得自己不會贏，到現在多了很多場比賽經驗後，害怕情緒也漸漸消退，變得更有自信，在彎道把握度也更好，自然也反映在比賽成績上。

這次郭立陽也在全運會繳出好表現，發揮起跑加速的優勢，先在200公尺計時賽奪金，今天在500+D公尺爭先賽擊敗趙祖政、黃玉霖等好手，但自評狀態欠佳，比賽後段還有點軟腳， 體力還待加強。

首度在全運會個人賽奪金，郭立陽很開心，但他還有更遠大的目標，在世錦賽奪金之後，也希望能站上亞運舞台，畢竟上屆杭州亞運比賽項目緣故沒有入選，而明年名古屋亞運又因滑輪溜冰沒有成為選辦項目，只能再等下一屆機會。

