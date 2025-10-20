自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會溜冰》「最速男」郭立陽奪雙金大豐收 想站上亞運但得再等等

2025/10/20 17:51

郭立陽。（114年全運會提供）郭立陽。（114年全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕繼昨天在男子組200公尺計時賽奪金後，台灣競速溜冰「最速男」郭立陽今天在114年全運會男子組500+D公尺爭先賽也以43秒174摘下金牌，目前已雙金入袋。

22歲的郭立陽在幼稚園時開始學溜冰，今年他迎來生涯突破，除了在成都世界運動會拿下場地200公尺追逐賽銀牌，更在世錦賽勇奪男子200公尺金牌，締造台灣第一人紀錄。

郭立陽認為，心態成長是本季大豐收的關鍵，從一開始站在外國選手旁覺得自己不會贏，到現在多了很多場比賽經驗後，害怕情緒也漸漸消退，變得更有自信，在彎道把握度也更好，自然也反映在比賽成績上。

這次郭立陽也在全運會繳出好表現，發揮起跑加速的優勢，先在200公尺計時賽奪金，今天在500+D公尺爭先賽擊敗趙祖政、黃玉霖等好手，但自評狀態欠佳，比賽後段還有點軟腳， 體力還待加強。

首度在全運會個人賽奪金，郭立陽很開心，但他還有更遠大的目標，在世錦賽奪金之後，也希望能站上亞運舞台，畢竟上屆杭州亞運比賽項目緣故沒有入選，而明年名古屋亞運又因滑輪溜冰沒有成為選辦項目，只能再等下一屆機會。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中