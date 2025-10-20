自由電子報
全運會柔道》 升量級摔得好累！「柔道女王」連珍羚重出江湖照樣達成9連霸

2025/10/20 19:07

連珍羚。（資料照，中華奧會提供）連珍羚。（資料照，中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕退休的「柔道女王」連珍羚在114年全國運動會代表新北市重出江湖，也從57公斤升級改戰63公斤，最終靠著三角絞擊敗台中市李宛庭，完成另類9連霸。

連珍羚在去年巴黎奧運後就宣布退休，這次在全運會復出實力依舊，一路過關斬將奪金，她笑說，其實一開始還有點累，但也是把每一場比賽都當最後一場比賽在摔。

復出首戰還「升級」，連珍羚也感受到每個對手更有力量，摔起來比想像中辛苦，但很開心自己還能拿到金牌，「現在身分是教練，比賽前都得利用選手練完的時間準備，不能影響他們的訓練，這是我以前從沒嘗試過的方式。但我都比選手更早到場，讓自己進入狀態，因為我要跟他們對摔，透過實戰去了解他們的狀況。」

至於是否還會再戰全運會，連珍羚表示，其實這次比到一半就覺得好累，也將此當做最後一場在摔，但她語帶保留地說：「不過人生很難說，我也講過好幾次『最後一場』了，就看之後狀況吧。」

值得一提的是，連珍羚的弟弟連峻德也在男子組81公斤拿下銅牌，連珍羚笑說：「看他比賽還比我自己比緊張，他第一次代表新北市出賽就能上頒獎台，我真的替他開心。」

