全運會田徑》18歲旅日小將簡子傑1500公尺摘金 日本教練來台觀賽

簡子傑與他在日本仙台育英高校的教練。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕18歲旅日小將簡子傑今天在114年全國運動會男子1500公尺決賽以3分57秒16摘金，尋求衛冕的林祐安則以3分57秒61奪銀。

簡子傑在今年7月代表仙台育英高校參加全日本高校綜合體育大會於1500公尺決賽跑出3分45秒26，打破黃文成高懸42年的男子1500公尺全國紀錄，而他也提前返台為全運會準備，希望能先行適應台灣氣候，繳出好成績。

簡子傑今天在全運會1500公尺決賽起跑時就按照賽前設定的策略出擊，鳴槍後就一馬當先，而在最後一圈的最後一個彎道時，領先集團也都全力加速逼近，但簡子傑在直線衝刺時仍保持優勢，終點前還回頭看了後方追趕者，最終以0.45秒之差率先衝線。

值得一提的是，簡子傑在日本仙台育英高校的教練也有來台灣看他比賽，在賽前練習會給予提點和比賽建議，賽後還一起站上頒獎台合照。

簡子傑透露，其實近期狀態欠佳，剛好全運會也是個調整的機會，而他接下來除了會在1500、5000公尺的中長距離賽事努力，也會在場外賽、道路賽持續做好準備，尤其是年底的團體賽，他說：「因為不想當隊內比不好的人。」

