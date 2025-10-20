自由電子報
日職》火腿賽季告終！ 日媒透露古林睿煬、孫易磊等洋將規劃

2025/10/20 22:12

孫易磊、古林睿煬。（資料照）孫易磊、古林睿煬。（資料照）

〔體育中心／綜合北報導〕日職季後賽高潮系列賽決勝輪G6，日本火腿以1：2，系列賽3勝4敗不敵軟銀無緣日本大賽，本賽季正式結束，賽後日媒透露火腿簽下複數年約的洋將，包含兩位台灣好手古林睿煬以及孫易磊、雷耶斯（Franmil Reyes）、馬丁尼茲（Ariel Martínez）等4人會續留，其餘洋將未定。

根據《日刊體育》報導，日本火腿新賽季的洋將核心預計將不會變更，包含今年的全壘打、打點雙冠王雷耶斯，古巴捕手馬丁尼茲，「台灣金孫」古林睿煬以及另一位台灣火球男孫易磊等4位簽下複數年約的洋將，下季都會續留陣中。

不過在季後賽前就已經離開球隊的兩位前大聯盟投手韋赫根（Drew VerHagen）、薩巴拉（Aneurys Zabala），這兩人尚不確定是否會留在日本火腿。

25歲的古林睿煬今年結束生涯第一個從中職轉戰日職的賽季，因傷僅於例行賽主投7場，拿下2勝2敗，32.1局防禦率3.62，送出34K、9次四壞保送的成績，在5月11日對樂天金鷲以98球投出「麥達克斯完封勝」，是本季例行賽代表作，而他在季後賽代表作便是昨日對軟銀繳出的4.2局6K無失分好投。

另一位年僅20歲的台灣好手孫易磊，今年同樣也是首度於一軍出賽，9場登板拿下0勝2敗，1次救援成功與4次中繼成功，12.1局投球送出10次三振、6次四壞保送，防禦率5.11。

