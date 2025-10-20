自由電子報
全運會》高雄女籃沒帶選手證遭判落敗 議員砲轟體育總會與運發局螺絲鬆了

2025/10/20 22:23

全運會高雄女籃代表隊19日對戰台南時，因全隊選手證沒帶下車，選手因沒有選手證無法入場參賽，比賽被直接取消。（大會提供）全運會高雄女籃代表隊19日對戰台南時，因全隊選手證沒帶下車，選手因沒有選手證無法入場參賽，比賽被直接取消。（大會提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2025全國運動會在雲林縣登場，高雄市女子籃球卻爆出大烏龍，昨（19）日上午原本要對戰台南，但全隊選手證竟忘在車上來不及取回，當場遭直接判失格落敗，離譜行為讓球迷罵翻；對此，市議員白喬茵爆料這已不是體育總會籃球委員會第一次出包，運發局身為主要的補助單位，完全沒有落實評鑑與督導責任，螺絲真的鬆了!

高雄市議會教育小組召集人邱于軒也說，運發局一句檢討，看似深切，但是對長年訓練的運動員來說卻是長期訓練的辛勞一夕化為烏有，這對選手是多大的打擊也是非常的不公平！運發局可以比照上次體育署處理足協，透過補助經費，來加強對體育總會籃球委員會的管理和告誡！畢竟，這「非戰之罪」是完全沒有補救空間，也是人為烏龍，是非常不應該發生的。

白喬茵則表示，「沒帶選手證」是在開黑色幽默的玩笑嗎？這五個字不只丟盡高雄體育界的臉，對日夜苦練的運動員來說更是無比殘酷，這一刻，也許是保送理想學校的關鍵賽事，也可能是職業球探觀察的重要舞台，而高雄市的選手，就這樣被毀了，體育總會連讓選手上場的基本保障都做不到。

白喬茵爆料，其實這已不是體育總會籃球委員會第一次出包，今年7月，她的助理報名3對3籃球比賽，但主辦單位竟然在比賽前一天發臉書公告取消，理由是「場地已被國稅盃賽事租用」。請問，是無能到什麼程度才會在前一天發現場地被占用？又是怎麼樣的敷衍心態，僅以一則臉書貼文通知？這樣的態度，完全無視選手的投入與準備。

白喬茵進一步說，高雄市體育總會幾乎仰賴市府補助維生，去年獲得3189萬元補助，占運發局補助民間團體總額近6成，運發局身為主要的補助單位，卻只想當財神爺，完全沒有落實評鑑與督導責任，才會讓長期管理鬆散的體育總會不斷重演意外。就連這次，高雄隊將選手證遺忘在車上，是前無古人後無來者的荒謬，主責機關運發局也僅淡淡回應「賽後請帶隊教練檢討疏失」，她拜託「拴緊螺絲好嗎？」

