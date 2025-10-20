壘球運動人口激增 楊梅區第二座壘球場啟用滿足運動需求

桃園市楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」啟用。（楊梅區公所提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市慢壘運動風氣盛行，今年第7屆桃園盃全國慢速壘球錦標賽吸引全國165支隊伍、超過3600名選手參與，楊梅區公所催生出楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」，共斥資672萬餘元打造，於今（20）日熱鬧落成啟用。

楊梅區長施永恭表示，富岡運動公園占地1.9公頃，公園內設有籃球場、網球場、槌球場、兒童遊戲區、沙坑、裝置藝術、公共廁所等各種設施，於壘球場設置前已有團體利用綠地進行壘球練習，楊梅區公所獲市府體育局補助經費，將原有壘球練習綠地增設完善設備，催生出楊梅區第二座壘球場，總工程經費672萬餘元。

包括桃園市政府秘書長溫代欣、市議員周玉琴、鄭淑方、李家興等人，今日出席「富岡運動公園壘球場啟用典禮」，溫代欣表示，近年來受到台灣在國際棒球比賽有傑出表現，帶動國人對於棒球運動熱情，連帶對於規則相似的壘球運動也越來越受歡迎，楊梅後火車站的棒壘球場幾乎每逢週休假日都有球隊比賽或練習，顯示出壘球運動人口成長及場館的需求。

溫代欣提到，桃園是一個年輕及運動蓬勃發展的城市，市府積極推動運動平權、全齡參與及健康慢老，讓「每一個人都有運動的權利」，此座壘球場啟用，讓愛好壘球運動的市民有優質練習場地，也讓富岡運動公園運動設施更多元化。此外，楊梅體育園區無障礙棒壘球場工程預計於2026年開工，未來將以「場域可近、運動可進」為核心，持續提升運動可近性與多元參與性。

