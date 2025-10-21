網球》辛納退出台維斯盃義大利衛冕軍 艾卡拉茲為西班牙參戰

辛納（右）與艾卡拉茲。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕已經二連霸的義大利男網衛冕軍宣告，坐擁大滿貫4冠的頭號球星辛納（Jannik Sinner），已決定退出下月台維斯盃決賽；至於當今球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則將代表西班牙出擊。

24歲的辛納今年四大賽全晉決戰，不但贏得澳洲公開賽、溫布頓錦標賽，上週末還在利雅德「六王大滿貫」表演賽連莊，獨享網壇史上最高而且免稅的600萬美元（約18.5億台幣）冠軍獎金。不過義大利隊長沃蘭德里（Filippo Volandri）表示，這世界排名第2的人氣寵兒角逐ATP年終總決賽之後，將「沒有時間」參與11月18日至23日在義國波隆那舉行的台維斯盃決賽，屆時地主8強遭遇奧地利。

請繼續往下閱讀...

去年辛納率義大利衛冕，如今為了下個賽季預做準備而放棄，沃蘭德里說：「台維斯盃永遠是他的家，我相信他很快就會再次成為團隊成員。與此同時，我可以信賴這支準備戰鬥並為藍色球衣付出一切的隊伍。」屆時義大利將由穆塞蒂（Lorenzo Musetti）、貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）、科博利（Flavio Cobolli）、博萊利（Simone Bolelli）和瓦瓦索里（Andrea Vavassori）組軍。

至於與辛納同被譽為新世代「雙巨頭」的艾卡拉茲，則期許協助西班牙贏得自2019年以來的首座台維斯盃冠軍，22歲球王的隊友包括穆納爾（Jaume Munar）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）和格拉諾勒斯（Marcel Granollers）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法