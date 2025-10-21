MLB季後賽》大谷翔平二刀流神級演出 基特認為他還不是GOAT...

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演二刀流壯舉，「投手大谷」帳面上先發6局賞10次三振0失分、「打者翔平」轟出三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，道奇連兩年挺進世界大賽。目前擔任FOX球評的洋基名將基特（Derek Jeter）近日在節目中表示，大谷翔平目前還不是「GOAT」（Greatest of All Time，史上最偉大）。

「你不能說他是史上最偉大的球員。」基特在FOX節目中表示，「因為他的職業生涯還不夠長，你要長期維持這樣的表現，過去我們有漢克阿倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）等許多偉大球員。」基特說，「但我認為，你可以說他擁有我們所見過最出色的球員能力組合。」

請繼續往下閱讀...

「我們沒人看過貝比魯斯（Babe Ruth）當年的表現。」同樣擔任球評的紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）說，「但我真的很慶祝自己出生在這個時代，可以親眼見證偉大。」

前洋基名將「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）指出，「以前不論是哪個運動，只有有人表現非凡，我們都會說是『魯斯式』（Ruthian）的表現。但現在，我們是不是要開始說那是『大谷式』（Ohtanian）的壯舉？他就是這麼棒，根本沒辦法比。」

「我們正親眼見證偉大。」歐提茲說，「能在我們這個時代看到一個人同時打擊和投球，我不管別人怎麼說，這真的是樂趣無窮。」

「投手大谷」在大聯盟共6個賽季，累積39勝20敗、平均防禦率3，合計送出670次三振；而「打者翔平」生涯共1033場，累積280轟、669分打點，平均打擊率2成82。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法