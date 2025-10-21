自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷翔平二刀流神級演出 基特認為他還不是GOAT...

2025/10/21 08:20

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演二刀流壯舉，「投手大谷」帳面上先發6局賞10次三振0失分、「打者翔平」轟出三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，道奇連兩年挺進世界大賽。目前擔任FOX球評的洋基名將基特（Derek Jeter）近日在節目中表示，大谷翔平目前還不是「GOAT」（Greatest of All Time，史上最偉大）。

「你不能說他是史上最偉大的球員。」基特在FOX節目中表示，「因為他的職業生涯還不夠長，你要長期維持這樣的表現，過去我們有漢克阿倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）等許多偉大球員。」基特說，「但我認為，你可以說他擁有我們所見過最出色的球員能力組合。」

「我們沒人看過貝比魯斯（Babe Ruth）當年的表現。」同樣擔任球評的紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）說，「但我真的很慶祝自己出生在這個時代，可以親眼見證偉大。」

前洋基名將「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）指出，「以前不論是哪個運動，只有有人表現非凡，我們都會說是『魯斯式』（Ruthian）的表現。但現在，我們是不是要開始說那是『大谷式』（Ohtanian）的壯舉？他就是這麼棒，根本沒辦法比。」

「我們正親眼見證偉大。」歐提茲說，「能在我們這個時代看到一個人同時打擊和投球，我不管別人怎麼說，這真的是樂趣無窮。」

「投手大谷」在大聯盟共6個賽季，累積39勝20敗、平均防禦率3，合計送出670次三振；而「打者翔平」生涯共1033場，累積280轟、669分打點，平均打擊率2成82。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中