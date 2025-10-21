中職》兄弟今三戰桃猿 台中發蜜桃包配蜜桃飲揪眾「嗑桃克桃猿」

今晚中信兄弟三戰樂天桃猿，台中市府前廣場再推直播應援。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2025中華職棒台灣大賽中信兄弟二敗樂天桃猿，今晚將進行第3戰，台中市政府續在市府前廣場轉播賽事，因19日賽事，中市府已祭出發蜜桃飲給球迷喝未能阻敗，今加碼發「蜜桃包」，盼雙重加持，揪象迷今晚來市府前廣場喝蜜桃飲配桃子造型豆沙包，集氣「台中嗑桃子、中信克桃猿」，助中信兄弟止敗拚連霸。

台中市運動局長游志祥指出，越關鍵的時刻，越能看見台中人的凝聚與熱情，台中市府接連在18、19日連續在府前廣場直播賽事應援台中主場球隊中信兄弟，讓府前廣場成為中信兄弟的「第二主場」，尤其19日的賽事發蜜桃飲，盼助攻中信兄弟隊，今晚三戰桃猿，決定除續發蜜桃飲外，再加碼發「桃子造型豆沙包」，盼象迷一起來嗑桃子助中信「克桃猿」，大家集氣「吃桃子、贏桃猿」，為兄弟集氣止敗。

請繼續往下閱讀...

運動局指出，台中市府前廣場擁有1300吋超大LED螢幕，是全國最大規模的戶外運動轉播場地，市府今晚及明晚的賽事均會舉辦直播應援活動，並視賽程加開10月24至26日場次。為服務更多中部球迷，第五戰（24日）將移師至陽明市政大樓前廣場，讓更多市民近距離感受黃潮熱力。

運動局提醒，府前廣場交通便利，民眾可搭乘捷運至市政府站，或利用台灣大道公車專用道、公有停車場與iBike抵達；參與觀眾還可抽「加油棒」及「運動水壺」等好禮。

中信兄弟今晚三戰桃猿 中市除續發蜜桃飲，另加碼發「蜜桃包」揪眾「嗑桃克桃猿」。（圖：市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法