體育 棒球 MLB

世界大賽》分區賽才傳傷勢退出 22億道奇明星後援史考特有望重返名單

2025/10/21 09:07

史考特。（資料照，法新社）史考特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在國聯分區系列賽期間因傷退出的道奇明星後援史考特（Tanner Scott），在經過冠軍系列賽的養傷之後，預計有望能回到名單，與球隊拚戰世界大賽冠軍。

史考特在國聯分區系列賽第4戰前，因下半身的緊急膿瘍切除手術而遭到替換，根據大聯盟的規則，若球員在季後的系列賽途中因傷退出名單，那該球員也無法參與下一輪的系列賽，因此得一路等到世界大賽才有登板機會。

季前與道奇簽下4年7200萬美元（約22億新台幣）的史考特，首年就遭遇嚴重低潮，本季出賽61場，雖然拿下生涯最多的23次救援成功，但也吞下10次救援失敗，防禦率4.74，ERA+僅88。

儘管球團能夠提前將史考特關機，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在史考特的傷勢消息出爐後，仍決定要將他帶入世界大賽的行列，「很明顯根據規則，他無法參與冠軍系列賽，但如果我們夠幸運能打進世界大賽，那沒意外他就可以參加。」

史考特在國聯冠軍賽的名單空缺由羅布列斯基（Justin Wrobleski）替補，但道奇主要僅依賴班達（Anthony Banda）、崔南（Blake Treinen）、費西亞（Alex Vesia）與佐佐木朗希4名投手，羅布列斯基並未出賽。

