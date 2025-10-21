自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

美聯冠軍賽》用生命擋球？ 水手奈勒離奇妨礙守備讓對手爆氣開罵

2025/10/21 09:04

水手隊奈勒（左）跳起來破壞雙殺守備，經裁判討論後，認定為妨礙守備。（路透）水手隊奈勒（左）跳起來破壞雙殺守備，經裁判討論後，認定為妨礙守備。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天的美聯冠軍賽第7戰生死戰，藍鳥隊首局要策動雙殺守備，未料水手隊奈勒（Josh Naylor）跳起來用頭盔「擋球」、試圖破壞雙殺，但經裁判們開會後認定奈勒妨礙守備，藍鳥仍完成雙殺守備。

奈勒首局敲帶有1分打點的適時安打，為球隊先馳得點。下一棒的水手波蘭柯（Jorge Polanco）敲游擊滾地球，藍鳥三壘手克萊門特（Ernie Clement）接球後先自踩壘包，並要傳一壘時，奈勒這時跳起來、並用頭盔「擋球」，阻礙對方雙殺守備。

奈勒雖然「破壞」藍鳥隊雙殺守備，讓波蘭柯一開始被判安全上壘，但經裁判們開會後，認定奈勒妨礙守備，藍鳥隊完成雙殺。

不過，奈勒這個「離奇」舉動，讓曾在守護者隊時期當過隊友的藍鳥先發投手畢伯（Shane Bieber）當場爆氣開罵。

水手隊奈勒（左）跳起來破壞雙殺守備，經裁判討論後，認定為妨礙守備。（路透）水手隊奈勒（左）跳起來破壞雙殺守備，經裁判討論後，認定為妨礙守備。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中