美聯冠軍賽》用生命擋球？ 水手奈勒離奇妨礙守備讓對手爆氣開罵

水手隊奈勒（左）跳起來破壞雙殺守備，經裁判討論後，認定為妨礙守備。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天的美聯冠軍賽第7戰生死戰，藍鳥隊首局要策動雙殺守備，未料水手隊奈勒（Josh Naylor）跳起來用頭盔「擋球」、試圖破壞雙殺，但經裁判們開會後認定奈勒妨礙守備，藍鳥仍完成雙殺守備。

奈勒首局敲帶有1分打點的適時安打，為球隊先馳得點。下一棒的水手波蘭柯（Jorge Polanco）敲游擊滾地球，藍鳥三壘手克萊門特（Ernie Clement）接球後先自踩壘包，並要傳一壘時，奈勒這時跳起來、並用頭盔「擋球」，阻礙對方雙殺守備。

奈勒雖然「破壞」藍鳥隊雙殺守備，讓波蘭柯一開始被判安全上壘，但經裁判們開會後，認定奈勒妨礙守備，藍鳥隊完成雙殺。

不過，奈勒這個「離奇」舉動，讓曾在守護者隊時期當過隊友的藍鳥先發投手畢伯（Shane Bieber）當場爆氣開罵。

Blue Jays get the inning-ending double play after the umpires rule that Josh Naylor deliberately got in the way of the throw to first pic.twitter.com/q5O4i41TWt — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） October 21, 2025

