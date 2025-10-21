自由電子報
NBA》有帥臉又有防守 金塊5年38.2億續約聯盟快攻王布朗

2025/10/21 09:31

金塊與布朗簽下延長合約。（資料照，法新社）金塊與布朗簽下延長合約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊以約基奇（Nikola Jokic）為首，組成聯盟最強的先發5人之一，而今金塊在延長合約期限之前，與陣中快攻王、防守悍將布朗（Christian Braun）達成協議，未來幾年有望繼續維持這套陣容征戰。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，布朗與金塊簽下一份5年1.25億美元（約新台幣38.2億）的延長合約，新賽季預計會繼續擔任球隊先發2號。

上賽季是布朗爆發的一年，總計出賽79場，平均15.4分5.2籃板2.6助攻皆寫下生涯新高，命中率58%、三分命中率39.7%同樣為生涯新高；《ESPN》統計指出，布朗也是聯盟快攻王，上季靠著快攻拿超過400分，是2018至2019年賽季希爾德（Buddy Hield）後，第一位寫下這項紀錄的球員。

先前《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）曾預期，布朗有可能會和金塊簽下年薪3000萬美元的合約，而今續約消息曝光，均薪2500萬美元低於原先預期。

不過在談妥布朗新約後，金塊沒計畫在期限前延長另一位小將華森（Peyton Watson）合約，這將讓他在明年暑假成為受限自由球員。

華森預計明年暑假成為受限自由球員。（資料照，美聯社）華森預計明年暑假成為受限自由球員。（資料照，美聯社）

