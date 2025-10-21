自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》想旅美再等等？生涯累積248轟的岡本和真 傳巨人軍無意放人

2025/10/21 10:24

岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人主砲岡本和真傳出休賽季有望透過入札制度挑戰美職大聯盟，但根據全美棒球記者協會成員、古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X指出，巨人軍可能不會讓岡本和真透過入札制度旅美。

羅梅洛在X上發文說，「多名業內人士認為，讀賣巨人在今年季後不會讓岡本和真入札。現年29歲的岡本和真是日本球界最好的打者之一，（日職）生涯累積248轟。」

根據日媒《產經體育》報導，岡本和真已經與知名經紀人波拉斯（Scott Boras）簽約。岡本和真曾在2024年季後與球隊換約時，表達想要挑戰大聯盟的意願。

岡本和真今年受到傷勢影響，整季出賽69場，交出15轟、49分打點，打擊率3成27的表現，整體攻擊指數（OPS）為1.014。

岡本和真是巨人軍在2014年選秀會第一指名的好手，曾三度摘得中央聯盟全壘打王、兩度獲央聯打點王。岡本和真兩度摘央聯三壘金手套、1次獲一壘金手套。

岡本和真生涯在巨人隊11年，累積248轟、717分打點，平均打擊率2成77。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中