世界大賽》掛帥先發大殺四方闖世界大賽！道奇塞揚史奈爾坦言美夢成真

〔體育中心／綜合報導〕道奇去年勇奪世界大賽冠軍後，立刻做出補強，以5年1.82億美元合約（約新台幣55.7億元）網羅塞揚強投史奈爾（Blake Snell），今年成功助隊再度打進世界大賽，他坦言簡直就是美夢成真。

今年受傷勢困擾，例行賽只出賽11場並列生涯最少的史奈爾，在季後賽卻展現大殺四方的成績，3場出賽通通拿下勝投，21局的投球僅被敲出6支安打並狂飆28次三振，防禦率低到只有0.86。

如今史奈爾將繼2020年後，再度踏上世界大賽舞台，也讓他回憶起當時簽約與道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）的談話，「我記得我說過：『打線裡有佛里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）和大谷翔平坐鎮，我已經等不及要上場投球了。』這就是一切的開端。」

史奈爾繼續補充道：「光是看著他們能做到什麼事，就讓我想要成為其中一員，我也清楚季後賽對他們來說有多重要，這對我來說也同樣如此。每當我對到道奇的時候，我只要看著他們比賽，總會有一種想法是：『總有一天，我要成為道奇的一份子並貢獻自己的力量。』

此外史奈爾也直言，能夠在幫助道奇打進世界大賽簡直是美夢成真，「我無法再要求更多了。我一定會竭盡全力助隊贏下世界大賽。」

