自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》掛帥先發大殺四方闖世界大賽！道奇塞揚史奈爾坦言美夢成真

2025/10/21 10:11

史奈爾。（資料照，法新社）史奈爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇去年勇奪世界大賽冠軍後，立刻做出補強，以5年1.82億美元合約（約新台幣55.7億元）網羅塞揚強投史奈爾（Blake Snell），今年成功助隊再度打進世界大賽，他坦言簡直就是美夢成真。

今年受傷勢困擾，例行賽只出賽11場並列生涯最少的史奈爾，在季後賽卻展現大殺四方的成績，3場出賽通通拿下勝投，21局的投球僅被敲出6支安打並狂飆28次三振，防禦率低到只有0.86。

如今史奈爾將繼2020年後，再度踏上世界大賽舞台，也讓他回憶起當時簽約與道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）的談話，「我記得我說過：『打線裡有佛里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）和大谷翔平坐鎮，我已經等不及要上場投球了。』這就是一切的開端。」

史奈爾繼續補充道：「光是看著他們能做到什麼事，就讓我想要成為其中一員，我也清楚季後賽對他們來說有多重要，這對我來說也同樣如此。每當我對到道奇的時候，我只要看著他們比賽，總會有一種想法是：『總有一天，我要成為道奇的一份子並貢獻自己的力量。』

此外史奈爾也直言，能夠在幫助道奇打進世界大賽簡直是美夢成真，「我無法再要求更多了。我一定會竭盡全力助隊贏下世界大賽。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中