自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

美聯冠軍賽》史普林格逆轉轟助藍鳥相隔32年進世界大賽 將強碰道奇

2025/10/21 11:00

藍鳥球星「春天哥」史普林格轟出逆轉三分砲。（美聯社）藍鳥球星「春天哥」史普林格轟出逆轉三分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽第7戰生死戰，多倫多藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）今天在第7局下轟出逆轉三分砲，幫助藍鳥以4比3擊敗西雅圖水手。這是藍鳥隊相隔32年闖進世界大賽，將強碰衛冕軍洛杉磯道奇。

水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）首局敲二壘安打，1出局後奈勒（Josh Naylor）敲帶有1分打點的適時安打，為水手隊先馳得點。1局下藍鳥靠保送、安打攻佔一、二壘，瓦修（Daulton Varsho）擊出適時安打拿1分，追平比數。

不過，3局上羅德里奎茲擊出左外野陽春砲，幫助水手隊超前比數。水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）6局上轟出陽春彈添加1分。

藍鳥球星「春天哥」史普林格轟出逆轉三分砲。（美聯社）藍鳥球星「春天哥」史普林格轟出逆轉三分砲。（美聯社）

藍鳥打線第7局展開反攻，先靠2安和犧牲觸擊攻占二、三壘，水手隊這時換右投巴扎多（Eduard Bazardo）後援，史普林格（George Springer）擊出左外野超前三分砲，為藍鳥隊反以4比3超前比數。

藍鳥明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）第9局關門守住勝利，藍鳥收下世界大賽門票。

藍鳥隊在美聯冠軍賽先輸掉2場後，接著連贏2場扳平戰局。雖然藍鳥在系列賽G5輸球，藍鳥昨天贏球逼出今天的生死戰。藍鳥最後也贏下關鍵一戰，這是藍鳥隊自1993年後再度挺進世界大賽。當時藍鳥在1992年、1993年完成連霸。

藍鳥今天動用6名投手，前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）主投3.2局失2分，4名後援投手聯手4局無失分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中