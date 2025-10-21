美聯冠軍賽》史普林格逆轉轟助藍鳥相隔32年進世界大賽 將強碰道奇

藍鳥球星「春天哥」史普林格轟出逆轉三分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽第7戰生死戰，多倫多藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）今天在第7局下轟出逆轉三分砲，幫助藍鳥以4比3擊敗西雅圖水手。這是藍鳥隊相隔32年闖進世界大賽，將強碰衛冕軍洛杉磯道奇。

水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）首局敲二壘安打，1出局後奈勒（Josh Naylor）敲帶有1分打點的適時安打，為水手隊先馳得點。1局下藍鳥靠保送、安打攻佔一、二壘，瓦修（Daulton Varsho）擊出適時安打拿1分，追平比數。

不過，3局上羅德里奎茲擊出左外野陽春砲，幫助水手隊超前比數。水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）6局上轟出陽春彈添加1分。



藍鳥打線第7局展開反攻，先靠2安和犧牲觸擊攻占二、三壘，水手隊這時換右投巴扎多（Eduard Bazardo）後援，史普林格（George Springer）擊出左外野超前三分砲，為藍鳥隊反以4比3超前比數。

藍鳥明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）第9局關門守住勝利，藍鳥收下世界大賽門票。

藍鳥隊在美聯冠軍賽先輸掉2場後，接著連贏2場扳平戰局。雖然藍鳥在系列賽G5輸球，藍鳥昨天贏球逼出今天的生死戰。藍鳥最後也贏下關鍵一戰，這是藍鳥隊自1993年後再度挺進世界大賽。當時藍鳥在1992年、1993年完成連霸。

藍鳥今天動用6名投手，前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）主投3.2局失2分，4名後援投手聯手4局無失分。

