全運會》馬祖角力隊傳捷報 劉玉婷、溫鈞虢摘銅

2025/10/21 10:30

馬祖高中一年級學生劉玉婷，參加全運會女子角力第4級62公斤，勇奪銅牌。（圖為連江縣政府提供）馬祖高中一年級學生劉玉婷，參加全運會女子角力第4級62公斤，勇奪銅牌。（圖為連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕2025全國運動會（以下簡稱全運會）馬祖角力隊傳捷報，劉玉婷、溫鈞虢20日勇奪銅牌，一日兩銅進帳；劉玉婷以馬祖高中一年級學生身分挑戰全國最高等級賽事，成為馬祖第一位在全運會奪牌的女子角力選手。

全國運動會，馬祖角力隊20日進行首日賽程，本屆角力隊（含職員）共18人參加，第一天溫鈞虢、劉玉婷兩位選手成功奪牌，先聲奪人，讓角力隊氣勢大振。

連江縣教育處長王禮民說，挑戰男子組希羅式第四級87公斤的溫鈞虢勇奪銅牌，他同時也是馬祖高中角力教練；以馬祖高中一年級女學生挑戰角力殿堂的全運會，勇奪女子第4級62公斤銅牌，這是她的第一面全運會角力銅牌，也是馬祖第一位在全運會獲得獎牌的女子角力選手。

才高一的劉玉婷，她的角力對手不乏社會人士、大學生。劉玉婷依然發揮實力奪下銅牌，成為第一位在全運會獲得獎牌的女子角力選手。

王禮民指出，今天（21日）、明天（22日）2天都有選手出賽，仍有機會奪牌，選手將全力以赴、爭取佳績。

馬祖高中角力教練溫鈞虢（圖右一），參加全國運動會角力男子組希羅式第4級87公斤賽式，獲得銅牌。（圖為連江縣政府提供）馬祖高中角力教練溫鈞虢（圖右一），參加全國運動會角力男子組希羅式第4級87公斤賽式，獲得銅牌。（圖為連江縣政府提供）

