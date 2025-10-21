路跑》安芝儇擔任寶礦力路跑大使 首次參賽有「活著真好」的瞬間

2025第七屆寶礦力路跑（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第七屆寶礦力路跑主題為「汗我一起跑」，棒球啦啦隊安芝儇擔任賽事大使之外也參加4公里賽事，她笑說，「一開始其實有點緊張，怕中途想放棄，但一出發就被大家的熱情感染了！」心裡也有著「活著真好」的瞬間。

安芝儇說：「這是我的第一次路跑，從早上帶操、鳴槍、參賽4K組別，謝謝一起奔跑的每一個人，還有一路上互相打氣的跑者們，希望下次也能再和大家一起，用汗水揮灑出開心的藍色回憶，我們明年見吧！」

這場賽事設有4K、10K及21K滿足不同層級跑者的需求，還增設了10K、21K團體競賽組，希望透過5人組隊形式，讓大家揪團參賽拿獎金，產生一起運動的契機和動能，21K 選手完賽更可享受「壓王運動按摩」服務，舒緩肌肉疲勞，降低運動傷害風險。

金車大塚總經理船木真已連續五年以寶礦力水得瓶罐造型現身，並上台鳴槍為選手加油，而他每年都親自參賽 21K 挑戰，幽默逗趣的裝扮成為跑者爭相合影的焦點。船木總經理分享：「穿偶裝行動會流很多汗也不好活動，但想到能把快樂的感覺傳遞給更多人，覺得這件事就變得有意義。

安芝儇（官方提供）

