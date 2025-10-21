自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》安芝儇擔任寶礦力路跑大使 首次參賽有「活著真好」的瞬間

2025/10/21 10:30

2025第七屆寶礦力路跑（官方提供）2025第七屆寶礦力路跑（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第七屆寶礦力路跑主題為「汗我一起跑」，棒球啦啦隊安芝儇擔任賽事大使之外也參加4公里賽事，她笑說，「一開始其實有點緊張，怕中途想放棄，但一出發就被大家的熱情感染了！」心裡也有著「活著真好」的瞬間。

安芝儇說：「這是我的第一次路跑，從早上帶操、鳴槍、參賽4K組別，謝謝一起奔跑的每一個人，還有一路上互相打氣的跑者們，希望下次也能再和大家一起，用汗水揮灑出開心的藍色回憶，我們明年見吧！」

這場賽事設有4K、10K及21K滿足不同層級跑者的需求，還增設了10K、21K團體競賽組，希望透過5人組隊形式，讓大家揪團參賽拿獎金，產生一起運動的契機和動能，21K 選手完賽更可享受「壓王運動按摩」服務，舒緩肌肉疲勞，降低運動傷害風險。

金車大塚總經理船木真已連續五年以寶礦力水得瓶罐造型現身，並上台鳴槍為選手加油，而他每年都親自參賽 21K 挑戰，幽默逗趣的裝扮成為跑者爭相合影的焦點。船木總經理分享：「穿偶裝行動會流很多汗也不好活動，但想到能把快樂的感覺傳遞給更多人，覺得這件事就變得有意義。

安芝儇（官方提供）安芝儇（官方提供）

安芝儇（官方提供）安芝儇（官方提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中