MLB》不居功！大谷翔平把國聯冠軍賽MVP獎盃貼「團隊努力」字條 獲隊友讚嘆

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇連兩年闖進世界大賽，將碰上多倫多藍鳥。剛奪得國聯冠軍賽MVP的道奇日本巨星大谷翔平，如今把系列賽MVP獎盃放在道奇隊休息室、還貼出「團隊努力」（TEAM EFFORT）的字條，讓道奇大物捕手拉辛（Dalton Rushing）讚賞大谷，「這展現他是什麼樣的選手、什麼樣的隊友。」

大谷翔平在國聯分區賽面對費城人，合計18支1。大谷在國聯冠軍賽前3場，合計11打數2安1打點、吞5次三振。

不過，大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演二刀流神演出，「投手大谷」先發6局賞10次三振0失分、「打者翔平」轟出三響砲，幫助道奇橫掃釀酒人，讓道奇連2年晉級世界大賽。大谷翔平也因此獲國聯冠軍賽MVP。

日媒《Sponichi Annex》報導，道奇今天做球隊練習，休息室內放著大谷翔平國聯MVP的獎盃，原本獎盃上刻著「國聯冠軍賽MVP」，卻用一張藍色紙條蓋住、上面寫著「團隊努力」（TEAM EFFORT）。根據道奇官方說法，「那是翔平放上去的。」

大谷翔平在奪得國聯冠軍賽MVP後，他仍謙虛表示，「這是全隊一起贏得的榮譽，我只是代表大家領取。」

「那座獎盃其實傳達出一個訊息，『讓我們全隊一起贏得世界大賽，在場上一起慶祝、一同拚戰』。」拉辛今受訪說，「我們球隊擁有這樣運動史上最偉大的球員之一，不僅是大谷翔平，還有許多其他傑出的球員。他們讓我們明白那樣的獎盃有多特別、又能從中學到什麼。他們向我們這樣年輕選手傳遞這樣的『故事』，身為一名年輕球員，我深刻感受到這點。」

