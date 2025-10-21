MLB》表現不佳讓教士止步外卡 達比修有談下一步：仍無法整理思緒

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士39歲日籍強投達比修有，今年受到傷勢困擾，在例行賽與季後賽的表現不盡理想，也讓大家都很關心他的下一步，不過他也坦言目前還仍無法整理思緒。

達比修有今年僅在例行賽出賽15場，戰績5勝5敗，防禦率5.38偏高，ERA+80也是不及格的表現，縱使教士本季順利闖進季後賽，達比修仍無法找回最佳狀態，在國聯外卡系列賽第3戰先發迎戰小熊，只完成1局的投球就被敲出4支安打失掉2分黯然吞敗，也讓教士在外卡賽就止步。

賽季結束後，達比修有針對後續的規劃表達看法，他說：「雖然那是我休賽季才會考慮的事情，但我現在我還無法整理我的思緒。」

教士總管裴勒（A.J. Preller）表示，他在賽季結束後就已經和達比修有進行討論，「他是我們球團非常重要的一位球員，我們仍會在這幾週持續與他深聊，觀察目前的情況對他而言意味著什麼。」

達比修有在2023年球季前，與教士簽下6年1.08億美元（約33.1億台幣）的延長合約，雖然合約還剩下3年，不過近年來達比修年紀漸長且頻頻遭遇傷勢，若他不輕言引退的話，最先要處理的問題就是如何解決今年所遇到的手肘傷勢。

