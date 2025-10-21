自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》表現不佳讓教士止步外卡 達比修有談下一步：仍無法整理思緒

2025/10/21 11:58

達比修有。（資料照，法新社）達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士39歲日籍強投達比修有，今年受到傷勢困擾，在例行賽與季後賽的表現不盡理想，也讓大家都很關心他的下一步，不過他也坦言目前還仍無法整理思緒。

達比修有今年僅在例行賽出賽15場，戰績5勝5敗，防禦率5.38偏高，ERA+80也是不及格的表現，縱使教士本季順利闖進季後賽，達比修仍無法找回最佳狀態，在國聯外卡系列賽第3戰先發迎戰小熊，只完成1局的投球就被敲出4支安打失掉2分黯然吞敗，也讓教士在外卡賽就止步。

賽季結束後，達比修有針對後續的規劃表達看法，他說：「雖然那是我休賽季才會考慮的事情，但我現在我還無法整理我的思緒。」

教士總管裴勒（A.J. Preller）表示，他在賽季結束後就已經和達比修有進行討論，「他是我們球團非常重要的一位球員，我們仍會在這幾週持續與他深聊，觀察目前的情況對他而言意味著什麼。」

達比修有在2023年球季前，與教士簽下6年1.08億美元（約33.1億台幣）的延長合約，雖然合約還剩下3年，不過近年來達比修年紀漸長且頻頻遭遇傷勢，若他不輕言引退的話，最先要處理的問題就是如何解決今年所遇到的手肘傷勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中