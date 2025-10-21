NBA》2年約給好給滿 溜馬續留季後賽要角內史密斯

內史密斯與溜馬簽下延長合約。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕上賽季在季後賽打出好表現的內史密斯（Aaron Nesmith），今天與溜馬達成協議，雙方簽下2年4040萬美元的延長合約，提前留下這位防守悍將。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，溜馬開出的2年4040萬美元延長合約，是現行規則下可以給出的最高價碼，合約附帶交易補償金，加上現在在走的合約，內史密斯與溜馬將可以攜手至2029年。

內史密斯在溜馬3年打出身價，上賽季季後賽23場全數先發，扮演著隊上大鎖角色，負責領防雷霆威廉斯（Jalen Williams）、公鹿亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、尼克布朗森（Jalen Brunson）等一眾主力得分手。

在承擔防守重責下，內史密斯上賽季季後賽還投出49.2%的三分命中率，《ESPN》指出，這是聯盟單一季後賽史上，至少出手100次三分的最佳表現。

此外，內史密斯上季例行賽命中率51%、三分命中率43%、罰球命中率91%，3個項目也都在上季寫下個人生涯新高。

