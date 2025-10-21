自由電子報
棒球 MLB

MLB季後賽》藍鳥小葛雷諾奪美聯冠軍賽MVP 系列賽打擊率高達3成85

2025/10/21 11:48

藍鳥重砲小葛雷諾。（美聯社）藍鳥重砲小葛雷諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽第7戰生死戰，藍鳥今天靠著「春天哥」史普林格（George Springer）今天在第7局下轟出逆轉三分砲，幫助藍鳥以4比3擊水手。藍鳥隊自1993年之後再度挺進世界大賽。系列賽打擊率高達3成85的藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），榮獲美聯冠軍賽MVP。

小葛雷諾在美聯冠軍賽前2場合計7支0後，他從G3開始爆發，單場4安猛打外加1轟，只差三壘安打就能上演完全打擊。小葛雷諾在美聯冠軍賽合計26打數10安，貢獻3發全壘打，其打擊率3成85、整體攻擊指數（OPS）1.330。此外，小葛雷諾在美聯冠軍賽7場比賽中，合計只吞2次三振、選到4次保送。

藍鳥在美聯冠軍賽先輸2場後再贏2場，雖然系列賽第5戰輸掉，藍鳥連贏最後2場，逆轉晉級世界大賽。

小葛雷諾今年季後賽敲6發全壘打，追平卡特（Joe Carter）和「包爺」包提斯塔（Jose Bautista），並列藍鳥隊史最多紀錄。

藍鳥重砲小葛雷諾。（法新社）藍鳥重砲小葛雷諾。（法新社）

現年26歲的小葛雷諾，今年季初與藍鳥隊達成14年總值5億美元的合約。小葛雷諾在季後賽大爆發，出賽11場交出6轟、12分點，其打擊率高達4成42，OPS為1.440。

藍鳥隊挺進世界大賽後，讓小葛雷諾也留下男兒淚。小葛雷諾賽後受訪表示，「我個人目標是要贏得世界大賽冠軍，並把戒指給我的父親。」

對於能前進世界大賽，小葛雷諾賽後表示，這對我們來說意義重大。小葛雷諾也說，工作還沒有結束，「我們還有4勝！」

小葛雷諾的父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）是名人堂成員，由於葛雷諾生涯曾效力過加拿大的蒙特婁博覽會，小葛雷諾是在蒙特婁出生，對加拿大抱有深厚感情。

