世界大賽》道奇強碰藍鳥 美媒調侃：大谷真的要搭機去多倫多了...

大谷翔平。（資料照，路透）



〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥今天以4比3逆轉擊敗西雅圖水手，這是藍鳥隊史自1993年後再度挺進世界大賽。藍鳥將握有主場優勢，迎戰衛冕軍洛杉磯道奇。《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）在社群媒體X上發文調侃，道奇日本巨星大谷翔平這次「真的」會搭機去多倫多。

大谷翔平在2023年季後成為自由球員時，當時外界不斷揣測他的動向，更有大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）爆料大谷搭上前往多倫多的飛機，讓外界以為大谷即將加盟藍鳥，最終被證實為假消息。大谷翔平最終以10年7億美元大約加盟道奇。

此外，藍鳥隊去年季後也傳出想要爭取日本新人佐佐木朗希，但佐佐木朗希最後選擇加盟道奇隊，讓藍鳥隊又再次於自由市場搶人失利。

藍鳥隊挺進世界大賽。（歐新社）

南丁格爾在X上發文說，「這次，大谷翔平真的會搭機去多倫多，而且他還會帶上洛杉磯道奇的隊友們。藍鳥隊自1993年以來首次挺進世界大賽，他們將於（美國時間）週五在主場迎戰大谷和道奇隊。」

藍鳥隊今年例行賽交出94勝68敗是美聯最佳，而道奇本季例行賽戰績為93勝69敗，因此由藍鳥取得主場優勢。不過，藍鳥今年例行賽在客場交手道奇，取得1勝2敗的對戰成績。

這也代表著，大谷翔平、佐佐木朗希將是今年首次將踏進多倫多藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre），勢必遇到藍鳥球迷的「熱烈歡迎」。

This time, Shohei Ohtani really will be on a flight headed to Toronto.

And he’ll be bringing all of his Los Angeles Dodgers teammates with him.

The Toronto Blue Jays are back in the World Series for the 1st time since 1993 and will face Ohtani and the Dodgers at home on Friday. — Bob Nightengale （@BNightengale） October 21, 2025

