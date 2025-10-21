自由電子報
MLB

美聯冠軍賽》大聯盟唯一！ 水手依然無緣首次世界大賽

2025/10/21 12:44

羅德里奎茲（Julio Rodriguez）被三振，成為G7最後一個出局數。（法新社）羅德里奎茲（Julio Rodriguez）被三振，成為G7最後一個出局數。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天與藍鳥在美聯冠軍賽打到G7生死局，最終水手3比4慘遭逆轉，依然無緣隊史首次世界大賽，也是目前大聯盟唯一一支沒打過世界大賽的球隊。

水手成立於1977年，加上今年只有6次打進季後賽，這次美聯冠軍賽前2戰都在藍鳥主場贏球，並在G5率先取得聽牌，本來有望打進隊史第一次世界大賽，不過最後兩戰都不敵藍鳥，其中生死G7領先到7局下，才被「春天哥」史普林格（George Springer）轟出逆轉3分砲輸球。

這次美聯冠軍賽被逆轉，水手也讓對手寫下罕見紀錄，藍鳥成為大聯盟史上第4支在7戰4勝系列賽中，輸掉頭2場主場還能晉級的球隊。

儘管隊史出過小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、鈴木一朗等傳奇球星，水手總是無法打進世界大賽，大聯盟官網盤點，目前除了水手還沒嘗過冠軍滋味外，光芒、教士、洛磯、釀酒人也沒拿過世界大賽冠軍。

2001年水手曾寫下並列史上最多單季116勝壯舉，不過該年在美聯冠軍賽以1比4被洋基淘汰，也被大聯盟官網點名可能是史上最令人失望的賽季。

