全運會橄欖球》台北市重返冠軍 杜元坤加碼80萬獎金

台北市男子七人制橄欖球代表隊在雲林全運會以5戰全勝之姿奪金。（洪吉祥教練提供）

〔記者林岳甫／雲林報導〕114年雲林全運會男子七人制橄欖球賽落幕，台北市在金牌戰以12：10擊敗強敵桃園市，以5戰全勝之姿、繼108年桃園全運會後，相隔6年再嘗奪冠滋味，背後重要推手義大醫院院長杜元坤更加碼80萬獎金。

台北市本屆展現強大戰力，首戰31：0擊敗宜蘭縣，緊接著34：5輕取新竹市、34：0大勝基隆市，準決賽24：0打退新北市，拿到決賽門票，冠軍戰打敗桃園市，終於重返王座。

總教練翁晨浩表示，這份榮耀背後，除了選手的努力，還有杜元坤的長期贊助支持，以及台北市政府體育局的資源投入，共同寫下台北市橄欖球運動的輝煌一頁。

杜元坤是北醫大橄欖球隊校友，長期支持台灣橄欖球發展，近年出資舉辦「元坤盃橄欖球大獎賽」，曾捐贈2000萬給北市大橄欖球隊，支持清寒學生獎助學金與移地訓練費用，並支持台北元坤隊在企業橄欖球聯賽完成3連霸。他夢想是希望將台灣橄欖球推向國際舞台，讓全世界看到台灣球員的能力。

