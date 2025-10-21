自由電子報
MLB》大谷在世界大賽擔任終結者？道奇教頭羅伯斯：可能性是有的

2025/10/21 12:17

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在藍鳥於美聯冠軍賽第7戰出線後，道奇在今年世界大賽的對手已經確定，總教練羅伯斯在接受日本網路串流平台獨家企畫訪談「早安羅伯斯」中表示，大谷翔平將在世界大賽第4戰先發，且如果戰線拉到第7戰，「翔平以終結者登板的可能性是存在的。」

7戰4勝制的世界大賽將於台灣時間25日登場，由今以4：3擊敗水手的藍鳥擔任1、2、6、7戰主場球隊，道奇必須先飛到多倫多打完前兩戰，才能回到洛杉磯作東中間3戰。

「早安羅伯斯」（おはようロバーツ）是日本串流平台 ABEMA 推出的獨家訪談企劃，主角就是羅伯斯，節目以輕鬆但深入的方式，讓觀眾了解他對球隊、選手與棒球哲學的真實想法，而《日刊體育》今天報導，羅伯斯在今天節目中提到大谷翔平在世界大賽的使用方式，甚至不排除讓他擔任終結者。

羅伯斯在節目中明確表示，大谷將於世界大賽第4戰先發登板，被問及終結者的安排，他說：「現在朗希是我們的守護神（closer）。」只是他接著補充：「如果打到第7戰，可能會考慮讓翔平在牛棚待命。雖然我認為比賽不太會打到第7戰，但翔平以終結者登板的可能性是存在的。」

只是依現行的「大谷條款」，先發投手在退場後仍可繼續以指定打擊（DH）身份留在比賽中，但若是以救援身分登板後退場，則必須完全退出比賽，羅伯斯對此表示：「這有點複雜，我們必須觀察情況。不過，翔平已經準備好了。」

