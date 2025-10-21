中職》統一獅主場 明年可望亞太棒球場開季

統一獅明年賽季可望在亞太成棒主球場開季。（台南市體育局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心成棒主球場為全台最大室外棒球場，1月竣工後即有許多中職球迷期盼可在這座新球場觀賽。台南市體育局今（21）日召開記者會表示，已與統一獅球團達成共識，目前已針對中職聯盟提出的改善建議完成發包，預計趕在年底前完成，明年3月新賽季，統一獅主場可望在亞太成棒主球場開季。

體育局長陳良乾、主秘陳崇彝今天在記者會上說明亞太成棒主球場認證進度。陳良乾表示，昨天已拜會統一獅球團，目前球場的小缺失正在改善中，工期45天，接下來會請聯盟驗證，力拚年底前完成所有改善並通過聯盟認證，初期將由體育局管理，暫時會以單季或球季的方式承租給球團，目標朝向明年開季能讓亞太球場成為統一獅的主場。

陳崇彝說，聯盟提出的改善建議主要都與球員安全有關，包括場邊護墊從目前的18至30公分調降為10至15公分、室內牛棚太暗、外野全壘打標桿加高等。改善完成後將由聯盟驗收，並在2軍打2場後，由球團教練及球員回饋，確認沒有問題後才會開放。

至於台南市立棒球場部分，將持續提供統一獅訓練使用。陳良乾說，7月風災導致市立棒球場內野1壘及3壘的遮雨棚受損，市府昨天也與統一獅球團達成共識，將先行拆除內野棚架，球場仍維持為統一獅訓練及2軍比賽使用，原有OT契約依規持續履行。未來重建或修建，還會與球團進一步討論。

