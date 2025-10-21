自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》藍鳥傳好消息！明星游擊小畢歇特預計將回歸：我會準備好的

2025/10/21 13:52

小畢歇特今日與隊友慶祝藍鳥進軍世界大賽。（路透）小畢歇特今日與隊友慶祝藍鳥進軍世界大賽。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今日在美聯冠軍系列賽第7戰擊敗水手，拿下世界大賽的門票，而近期受傷持續缺陣的明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette），有望能在接下來的系列賽重返球場。

今日與水手進行殊死戰的藍鳥，靠著「春天哥」史普林格（George Springer）轟出逆轉3分砲，幫助球隊以4：3的比數，在美聯冠軍賽成功淘汰水手，自1993年以後再度進軍世界大賽。

而在上個月遭遇左膝扭傷，今年季後賽尚未出賽的小畢歇特，今日也與球隊一同共襄盛舉，「如果能在這種大比賽中上場，根本就是夢想成真，但我得說，這個團隊真的太容易想為他們加油了，他們打得非常精采。」

而在G7開打前，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）透露小畢歇特的傷勢有「重大進展」，而當本人被問及是否會回歸團隊爭奪世界大賽冠軍，他直言：「我會準備好的。」

目前27歲的小畢歇特，在今年例行賽139場比賽繳出.311/.357/.483的打擊三圍，外帶18支全壘打與94分打點，OPS+129，而他生涯在季後賽一共出賽過6場，OPS為.638。

今年世界大賽將由藍鳥強碰道奇，並由藍鳥獲得主場優勢，前兩戰將在羅傑斯中心（Rogers Centre）開打，首戰時間為台灣時間周六早上8點。

