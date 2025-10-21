自由電子報
高球》緯創女子公開賽10/23登場 吸引6位世界前百好手參戰

2025/10/21 13:43

緯創女子公開賽10/23登場（官方提供）緯創女子公開賽10/23登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025緯創女子公開賽將於10月23日至 10月26日在桃園揚昇高爾夫俱樂部舉行，作為 台灣唯一與歐巡共證的國際高球賽事，本屆延續100萬美元的高額獎金及20萬美元的冠軍獎金，吸引國內外頂尖好手齊聚，共計有來自23個國家，108位選手參賽。

這次有6位世界排名前100的好手參戰，包括世界第11名沃德（ Lottie Woad）、16歲加拿大新秀安娜（Anna Huang）、台灣新星林子涵 世界頂尖新秀齊聚萬眾矚目，而本屆賽事不僅優秀選手眾多，更吸引許多年輕女將爭搶報名期待展現身手的一役。

沃德今年7月甫轉職業就首場奪冠，是世界期待的英國新秀，至今已拿下兩 場生涯冠軍，並在愛維養錦標賽拿下第三，期待在亞洲賽場也能 獲得佳績。

國內陣容同樣星光熠熠，除了歷屆冠軍石澄璇、張雅淳、侯羽薔都將參賽外，包含近日在賽場都有不錯表現 的前世界球后曾雅妮、甫於樂天錦標賽奪下第 4 的錢珮芸、去年以臺將最佳獲得亞軍的侯羽桑，更 有去年於美次巡奪下首冠的林子涵，三世代的好手齊聚，期望在臺能感受球迷的應援與支持，發揮 主場優勢，拿出最佳表現將冠軍留在台灣。

值得一提的是，台巡直播賽事首次登上歐洲電視台，讓國際能見度大爆發成為賽史標竿。

