MLB》道奇闖世界大賽 零出賽、領5億約的康佛托發聲：對我是激勵

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇連兩年闖進世界大賽，將碰上多倫多藍鳥。但道奇32歲明星外野手康佛托（Michael Conforto）連3輪系列賽都沒有進入球隊季後賽名單，康佛托近日受訪坦言，「沒被列入名單是種激勵。」

康佛托今年季前以1年1700萬美元（約新台幣5.2億元）加盟道奇，整季出賽138場交出12轟、36分打點，打擊率1成99、整體攻擊指數（OPS）都寫生涯最差表現。康佛托在大聯盟打滾10年，只有在2015年菜鳥賽季效力大都會的時候，參與過季後賽戰場。

道奇先在國聯外卡賽擊敗紅人，接著在國聯分區賽力退費城人。道奇在國聯冠軍賽橫掃釀酒人，連兩年收下世界大賽門票，但康佛托卻都沒有被放進球隊季後賽名單。

「我只是享受這次經歷，全心投入精力，並隨時準備好，如果球隊在這個列賽或下一輪需要我上場。」《紐約郵報》報導，康佛托表示，「我知道自己有些地方需要改進，這個休賽季要去處理好。」

「就我個人來說，這是艱難。」康佛托說，「中間有許多低潮，但成為這支高水準球隊的一員，我必須重新調整自己在球隊中的定位，因此有一段適應期。到了球季後段，我開始更好地執行自己在這個角色中應該做的事情。」

