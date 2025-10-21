自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇闖世界大賽 零出賽、領5億約的康佛托發聲：對我是激勵

2025/10/21 14:45

康佛托。（資料照，路透）康佛托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇連兩年闖進世界大賽，將碰上多倫多藍鳥。但道奇32歲明星外野手康佛托（Michael Conforto）連3輪系列賽都沒有進入球隊季後賽名單，康佛托近日受訪坦言，「沒被列入名單是種激勵。」

康佛托今年季前以1年1700萬美元（約新台幣5.2億元）加盟道奇，整季出賽138場交出12轟、36分打點，打擊率1成99、整體攻擊指數（OPS）都寫生涯最差表現。康佛托在大聯盟打滾10年，只有在2015年菜鳥賽季效力大都會的時候，參與過季後賽戰場。

道奇先在國聯外卡賽擊敗紅人，接著在國聯分區賽力退費城人。道奇在國聯冠軍賽橫掃釀酒人，連兩年收下世界大賽門票，但康佛托卻都沒有被放進球隊季後賽名單。

「我只是享受這次經歷，全心投入精力，並隨時準備好，如果球隊在這個列賽或下一輪需要我上場。」《紐約郵報》報導，康佛托表示，「我知道自己有些地方需要改進，這個休賽季要去處理好。」

「就我個人來說，這是艱難。」康佛托說，「中間有許多低潮，但成為這支高水準球隊的一員，我必須重新調整自己在球隊中的定位，因此有一段適應期。到了球季後段，我開始更好地執行自己在這個角色中應該做的事情。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中