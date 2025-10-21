MLB》水手無緣隊史首次的世界大賽 重砲羅里落淚：不想用失敗這詞...

水手隊無緣世界大賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手今天先盛後衰，最後以3比4敗給多倫多藍鳥，水手仍無緣隊史首次的世界大賽，同時也是全大聯盟唯一沒有晉級到世界大賽舞台的球隊。此戰有開轟的水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）賽後不甘心的眼淚，「這很糟，太傷了。」

水手隊美聯冠軍賽先贏2場，一度在系列賽取得3勝2敗的聽牌優勢，但水手隊最後兩場都輸掉，包含今天7局下被藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）轟出逆轉三分砲，讓水手最終吞下敗仗，無緣世界大賽門票。

賽後眼眶泛紅的羅里說，「我不想用失敗這個字，但這就是失敗。我們的預期就是打進世界大賽並奪冠，那就是我們設定的目標和標準。」

身為球隊主戰捕手，羅里今年例行賽交出60轟的史詩賽季，他在季後賽12場交出5轟、8打點，打擊率3成04。

水手隊今年是自2001年後，相隔24年摘得美聯西區冠軍，但水手隊卻在美聯冠軍賽輸球，無緣隊史首次的世界大賽舞台。

水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）說，「很顯然，這很傷，這也是比賽的一部分。」

水手重砲捕手羅里。（法新社）

