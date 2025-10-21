自由電子報
TPBL》波多黎各隊長歐提斯加盟 高雄海神補強禁區戰力

2025/10/21 15:31

歐提斯加盟高雄海神。 （高雄海神提供）歐提斯加盟高雄海神。 （高雄海神提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕TPBL首季屈居亞軍的高雄全家海神職業籃球隊，第2季捲土重來企圖心旺盛，今日宣布網羅老經驗的波多黎各隊長歐提斯（Chris Ortiz），南霸天希望補強禁區鋒線，持續提升團隊競爭力。

32歲的歐提斯職業資歷豐富，身為波多黎各資深隊長，國際賽經驗及領袖風範不在話下，兩年前曾造訪台灣參與世界盃熱身賽，「迫不及待到高雄與我的隊友、教練團當然還有神隊友們見面，展開新球季！」

身高203公分的歐提斯，出身自美國布魯克林，大學畢業後曾至塞普勒斯、芬蘭、丹麥，菲律賓、以色列、墨西哥、烏拉圭等多國職籃聯賽，並在波多黎各拚戰多年，近幾季效力波多黎各馬蒂納隊（Osos de Manati），場均繳出15.6分、5.7籃板、2助攻。

左手臂上刺有波多黎各旗幟，歐提斯的祖父母來自波多黎各卡塔尼奧（Cataño），2024年FIBA奧運資格賽，他率波多黎各一路擊敗義大利、墨西哥與立陶宛，取得睽違20年的奧運門票，巴黎奧運他場均8分、3.3籃板、1.7次助攻，以及超過3成的三分球命中率。

歐提斯擁有背框進攻手段，穩定的翻身跳投與得分技巧，並在外線準度具有一定火候，場上機動性與擋拆能力符合總教練費雪的戰術及陣形，第二度造訪台灣的他說：「兩年前世界盃熱身賽到過這裡，很期待與大家再度見面，並享受打球的環境跟氛圍，神隊友，see you soon！」

