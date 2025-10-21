自由電子報
體育 競技運動

田徑》張啟震獎學金捐贈200萬 贊助長跑新星簡子傑、台中基層

2025/10/21 15:33

「張啟震田徑獎學金」今天捐贈200萬台幣，分別給予國內長跑新星簡子傑和台中基層潛力選手，幫助年輕選手勇敢逐夢。（記者林岳甫攝）「張啟震田徑獎學金」今天捐贈200萬台幣，分別給予國內長跑新星簡子傑和台中基層潛力選手，幫助年輕選手勇敢逐夢。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／雲林報導〕「張啟震田徑獎學金」今天捐贈200萬台幣，分別給予國內長跑新星簡子傑和台中基層潛力選手，幫助年輕選手勇敢逐夢。

來自台中的張啟震曾是100、200公尺全國紀錄保持人，曾擔任起跑發令裁判，以公正嚴謹著稱，被選手尊稱為「戴紅帽子的劊子手」，也協助當時的台灣省體育會籌辦賽事，為台灣田徑發展犧牲奉獻。

張安路博士身為張啟震的義子，如今就發起「張啟震田徑獎學金」，紀念義父過去的豐功偉業，並傳承與回饋田徑界。張安路表示，張啟震一生對田徑的熱情與奉獻深深影響了他。此次捐贈不僅是紀念長輩，更希望透過獎學金制度，為台灣田徑注入持續的動能，讓更多優秀與基層選手在世界舞台上發光發熱。

「張啟震田徑獎學金」提供100萬分贊助赴日追夢的簡子傑，他相當感謝獲得贊助，同時也有更多基層選手受惠。另外，100萬將每年贊助10位台中市潛力選手，協助培育與發展。

簡子傑在國中畢業後就赴日追夢，第1年剛去在語言、環境都不太適應，他還是把所有苦都吃下來，如今已成為1500公尺全國紀錄保持人，再來也會繼續在日本唸大學，為了預計會專注在5000、10000公尺，同時也要挑戰成為全國紀錄保持人。

