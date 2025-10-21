自由電子報
全運會舉重》陳玟卉挺舉破大會連4屆摘金 改量級最有感是瘦身變得有自信

2025/10/21 15:34

陳玟卉。（114年全運會提供）陳玟卉。（114年全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕東京奧運銅牌女將陳玟卉今天在114年全國運動會女子76公斤級，即使腰部略有不適，仍以抓舉100公斤、挺舉129公斤、總和239公斤的成績，其中挺舉打破大會紀錄，連4屆都摘下金牌。

陳玟卉在月初的挪威世錦賽出戰69公斤級賽事，她以抓舉100公斤、挺舉132公斤、總和232公斤，其中挺舉拿下銅牌，她在之後就返台參加全運會，在沒有刻意控制體重的情況下，決定出戰76公斤級賽事。

陳玟卉在抓舉第三把成功舉起100公斤，在挺舉部分則在第二把舉出129公斤後，決定第三把挑戰132公斤，雖成功舉起，她也開心地握拳吶喊，但之後遭改判，只能列入129公斤的成績，以總和239公斤的成績奪金。

對於最後一把挺舉遭改判，陳玟卉也苦笑說，自己當下不知道為何會如此，不能再破大會紀錄確實有點可惜，賽後會再看影片檢討，畢竟之前世錦賽也出現過類似狀況，而她也表示，由於上週一才返台，還在調整時差，能夠繳出這樣的成績已算滿意。

因應國際舉重總會量級調整，陳玟卉未來將從71公斤級轉至69公斤，她笑說最有感的是肚子變小，比較好看也比較有自信，之後休賽季會在技術及力量再做加強，備戰明年4月亞錦賽，以名古屋亞運站上頒獎台為目標。

