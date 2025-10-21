自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會射箭》無懼風勢！張正韋複合弓個人賽金牌戰游刃有餘 單屆2金、1銅到手

2025/10/21 16:23

張正韋（右2）。（資料照，射箭協會提供）張正韋（右2）。（資料照，射箭協會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕儘管雲林當地陣陣強風，張正韋今天在114年全國運動會射箭男子複合弓個人賽一路過關斬將，在金牌戰以147：138力退同樣來自桃園市的顏子翔，本屆拿下2金、1銅，堪稱最大贏家。

張正韋在19歲就摘下杭州亞運混合團體銅牌，上月首度參加世錦賽更在排名賽射出712分的新全國紀錄，是備受期待的複合弓射箭好手。

張正韋在全運會表現不負眾望，他先在男子團體奪金、混合團體鍍銅，今天在最後一項個人賽也一路晉級，雖在16強贏得很驚險，最後一局最後1支箭剛好壓在9分上，才以145：144勝出，但之後的比賽都游刃有餘，尤其金牌戰平均射出高水準的9.8分，沒有一支低於9分箭。

雖然雲林強風吹襲，張正韋認為，現場風勢大，但不至於到人會晃，算是可以掌控的範圍，「先前比賽就有吃虧的地方，所以這次上場就有做好動作，瞄準好目標，基本上都是自己的失誤才會射不準。」

張正韋過去兩屆參加個人賽都是銅牌，如今更上層樓拿下金牌，也讓他很開心，他認為，本季的突破來自於心態成長，但自己出了一個「怪招」，讓自己在國內比賽讓自己刻意保持緊張，先行適應國際賽的緊繃感，看看如何應對每支箭，只是卻因此被教練虧說無須如此。

在全運會結束後，張正韋年底還有亞運國手決選，他也將目標放在名古屋亞運，「接下來這一年就是慢慢累積，修正不足，目標還是做好每支箭，自然而然也會往好的方向前進，希望能站上頒獎台。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中