全運會射箭》無懼風勢！張正韋複合弓個人賽金牌戰游刃有餘 單屆2金、1銅到手

〔記者吳孟儒／雲林報導〕儘管雲林當地陣陣強風，張正韋今天在114年全國運動會射箭男子複合弓個人賽一路過關斬將，在金牌戰以147：138力退同樣來自桃園市的顏子翔，本屆拿下2金、1銅，堪稱最大贏家。

張正韋在19歲就摘下杭州亞運混合團體銅牌，上月首度參加世錦賽更在排名賽射出712分的新全國紀錄，是備受期待的複合弓射箭好手。

張正韋在全運會表現不負眾望，他先在男子團體奪金、混合團體鍍銅，今天在最後一項個人賽也一路晉級，雖在16強贏得很驚險，最後一局最後1支箭剛好壓在9分上，才以145：144勝出，但之後的比賽都游刃有餘，尤其金牌戰平均射出高水準的9.8分，沒有一支低於9分箭。

雖然雲林強風吹襲，張正韋認為，現場風勢大，但不至於到人會晃，算是可以掌控的範圍，「先前比賽就有吃虧的地方，所以這次上場就有做好動作，瞄準好目標，基本上都是自己的失誤才會射不準。」

張正韋過去兩屆參加個人賽都是銅牌，如今更上層樓拿下金牌，也讓他很開心，他認為，本季的突破來自於心態成長，但自己出了一個「怪招」，讓自己在國內比賽讓自己刻意保持緊張，先行適應國際賽的緊繃感，看看如何應對每支箭，只是卻因此被教練虧說無須如此。

在全運會結束後，張正韋年底還有亞運國手決選，他也將目標放在名古屋亞運，「接下來這一年就是慢慢累積，修正不足，目標還是做好每支箭，自然而然也會往好的方向前進，希望能站上頒獎台。」

