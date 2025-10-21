自由電子報
體育 競技運動

人物側寫》曾遇嚴重傷勢！陳玟溥「浴火重生」寫9秒驚奇

2025/10/21 18:03

陳玟溥。（資料照，記者林岳甫攝）陳玟溥。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／雲林報導〕台南市快腿陳玟溥昨日在114年雲林全運會田徑男子100公尺決賽，飆出驚人的9秒95勇奪生涯首面全運會金牌，可惜雲林縣立體育場風速高達每秒2.7公尺，超過規定2.0公尺，不列入正式紀錄，隨後他也幫助台南市在400公尺接力摘金。

26歲的陳玟溥在2023年先後代表台灣征戰亞洲錦標賽和杭州亞運，只是在亞錦賽400公尺接力發生掉棒，接著亞運又碰上阿基里斯腱撕裂傷，兩次的挫敗讓他跌入谷底。

由於傷勢嚴重，陳玟溥去年幾乎沒有成績，曾想過要放棄，還好身邊的人不斷鼓勵他，他也不想浪費187公分的身材優勢，努力復健，終於在今年大放異彩。

陳玟溥今年全大運包辦男子100、200公尺金牌，洗刷「萬年老二」，他在本屆全運會在100公尺預賽飆出生涯最佳10秒26、躍居台灣史上第4快。

陳玟溥準決賽登場前卻很緊張，他表示，「我之前在全運會沒有進過前4名，還好教練不斷鼓勵我，告訴我放鬆一點一定可以做到。」

把握場地超順風，陳玟溥準決賽9秒99、決賽跑出9秒95，雖然無法成為正式紀錄，也無緣打破楊俊瀚2018年所締造的10秒11全國紀錄，不過他最開心還是如願收下個人在全運會的首面金牌。

