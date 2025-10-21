自由電子報
台灣大賽》前2戰一直熱身卻都沒上 莊昕諺：開心的累

2025/10/21 18:12

莊昕諺。（記者林正堃攝）莊昕諺。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿莊昕諺在台灣大賽前2戰中段在場邊熱身，多次被轉播單位拍到他在牛棚練投，引起球迷熱烈討論，他表示，雖然熱身的次數很多，最終都沒有上場，卻很享受這樣的累，「是開心的累。」

莊昕諺指出，前2戰幾乎都在第5、6局開始熱身，每場大概準備4、5次，隨時準備因應比賽被追平或有任何變數，剛好先發投手的狀況都很不錯，魔神樂、威能帝2位洋投都投完7局，第8、9局由勝利組（陳冠宇、朱承洋）接手。

莊昕諺今年首次參與台灣大賽，即便前2戰多次熱身卻沒上場，他認為，因為角色是拆彈，開賽後隨時要待命，一有狀況就要立刻準備，只是場上狀況隨時在變，何時登板要看教練安排，畢竟今年球季的表現不是很理想，狀況能在季後賽調整回來，已經讓他非常開心。

觀看球迷前2戰轉播的球迷，紛紛在網路上詢問「莊昕諺還在熱身嗎？」、「莊昕諺還要熱幾局才會上場？」，還有隊友打趣說「既然他在牛棚熱身，球隊就會贏球，那就繼續熱下去」，莊昕諺笑說：「當然可以啊！贏球最開心嘛！」

總教練古久保健二表示，莊昕諺很專注在這次台灣大賽，比賽中的準備時機與次數配置，牛棚教練都有確實掌握，目前身體狀況沒有問題。

