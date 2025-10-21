台灣大賽》還好沒停班課！樂天G3有望挑戰滿場 球團處長坦言昨晚吃不下飯

桃猿球迷奮力應援。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕手握2勝0敗優勢，樂天桃猿今天以台北大巨蛋為主場迎戰中信兄弟，有望挑戰滿場4萬人的票房盛況，球團處處長礒江厚綺坦言昨晚吃不下飯，一直在擔心台北市是否會因風雨過大停班停課，直到看到正常上班課的消息後，他笑說：「才能喝一口茶，終於可以吃飯了。」

台灣大賽前兩戰由中信兄弟當主場，都開出滿場票房紅盤，而在前兩場樂天雖然是作客，但左外野的黑衫應「猿」團氣勢驚人，加油聲浪震耳欲聾，場面非常震撼，就連兄弟總教練平野惠一都說，「真的很厲害、很震撼！」今天樂天主場的猿迷進場情況踴躍，預售票就賣出3萬2千張，因此球團期盼可以挑戰4萬人滿場。

只是受颱風外圍環流與共伴效應影響，原本礒江擔心台北市會因風雨過大而宣布停班停課，因為這樣不但會影響到今天比賽，若延賽也無法再以大巨蛋當主場，「我們也有思考應變措施，但其他單位早就已經訂走了。」所以看到台北市宣布正常上班課後，礒江真的鬆了一口氣。

台灣大賽前三戰都有大巨蛋「罩著」，得以順利進行，但明天在桃園球場進行的第4戰則恐怕無法順利進行，礒江就說：「桃園已經連續3天下雨，雖然今年球場排水好很多，但目前場地狀況不是很理想，明天還是要想辦法補救。」

