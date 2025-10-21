自由電子報
體育 競技運動

全運會田徑》葛吳諺明、柳辰諭、王喬弘、廖晏均 破1600混接全國摘金

2025/10/21 18:46

葛吳諺明（左起）、柳辰諭、王喬弘、廖晏均今天在114年全國運動會，於田徑1600公尺混合接力決賽，以3分24秒03漂亮摘金，締造本屆全運會田徑第1個「真」全國紀錄。（記者林岳甫攝）葛吳諺明（左起）、柳辰諭、王喬弘、廖晏均今天在114年全國運動會，於田徑1600公尺混合接力決賽，以3分24秒03漂亮摘金，締造本屆全運會田徑第1個「真」全國紀錄。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／雲林報導〕代表台北市的葛吳諺明、柳辰諭、王喬弘、廖晏均今天在114年全國運動會，於田徑1600公尺混合接力決賽，以3分24秒03漂亮摘金，更締造本屆全運會田徑第1個「真」全國紀錄。

葛吳諺明、柳辰諭、王喬弘、廖晏均皆為一時之選，其中葛吳諺明昨率先拿下男子400公尺金牌，廖晏均也斬獲女子100公尺金牌，柳辰諭則是本屆女子400公尺金牌得主。

值得一提的是，除了3位金牌選手，還有一大亮點為王喬弘，他並非體育專長，在全大運為一般組選手，不過整體實力不容小覷，在今年全大運就拿下一般組100、200公尺金牌。

第1棒葛吳諺明開賽就一馬當先，也為台北市奠定領先優勢，再來柳辰諭、王喬弘、廖晏均都維持領先優勢，最後不僅率先壓線，更打破由林昭丞、廖紫涵、陳傑、陳羿岑於上屆全運會跑出的3分25秒73全國紀錄。尋求衛冕的台中市洪孟隆、林芷亘、林昭丞、陳羿岑以3分28秒06摘銀，銅牌為花蓮縣。

