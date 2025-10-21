自由電子報
台灣大賽》「享受象迷的應援」 朱承洋分享連續關門後的擁抱

2025/10/21 20:09

朱承洋。（記者林正堃攝）朱承洋。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在台灣大賽前兩戰都「關門」成功，30歲的樂天桃猿投手朱承洋一口氣將2次救援成功收進袋中，已和史上救援王陳韻文在台灣大賽的救援成功次數相同，但他不去想挑戰紀錄的事，只想專注在比賽上，而對於前兩場滿場象迷的超大加油聲，他更正面地說：「就當做是在幫我加油」，還透露前天賽後和陳冠宇抱在一起慶祝。

在台灣大賽史上，目前以凱撒和林岳平總計5次救援成功並列最多，呂彥青累計4次排第2、現役最多，而朱承洋目前以2次和陳韻文等人並列，也有機會挑戰2022年呂彥青在該年台灣大賽就收下3救援的紀錄，那年台灣大賽樂天遭兄弟4連勝橫掃，朱承洋仍是朱俊祥、尚未改名。

只是關於紀錄的事，朱承洋並不清楚，他只想專注在場上，並享受那種替球隊守住勝利的喜悅，「這兩次上去，我都很緊張。」朱承洋坦言其實自己緊張到發抖，畢竟象迷的應援超大聲，「當下就是把他們的應援聲，當做是在幫我加油，給自己很多信心去投這場比賽。」

儘管兩場都很緊張，但朱承洋在前天守勝之後更是振奮地喊聲：「其實我在例行賽都沒有在喊聲的，可能台灣大賽比較盛大，壓力、張力又很大，就把壓力喊出來。」賽後他還和陳冠宇抱在一起，對方眼中還泛淚，「慶祝我們終於守下來這兩局。」

