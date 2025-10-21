自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

亞洲衝浪聯盟系列積分賽首納屏東站 明天滿州佳樂水正式「開衝」

2025/10/21 20:27

2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽明天登場。（屏縣府提供）2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽明天登場。（屏縣府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽將於明天正式開賽！今年也是首次將屏東滿州佳樂水納入亞洲積分賽站點，共有來自超過8個國家、300位國內外選手將齊聚南國海岸，展開為期5天的國際級浪尖對決，用精湛技術帶給台灣粉絲最震撼的海上盛宴！

屏東縣政府交通旅遊處表示，今年與亞洲衝浪聯盟（ASC）、台灣海洋休閒運動發展協會（TORSA）合作，為賽事引進亞洲積分賽制，代表臺灣正式加入亞洲專業衝浪巡迴體系，透過國際積分賽制，不僅讓在地選手能與亞洲各地高手同場競技，也讓世界看見佳樂水優質的浪況與自然環境。

賽事外，10月24日至26日10至17時，滿州漁村公園還有「海洋嘉年華」登場，串連海洋文化與在地生活的在地美食市集、南島音樂表演、「構樹皮布製作手作體驗、海神餐桌之海廢食驗室、椰子編織水果籃手作體驗」、SUP龍舟版變裝競速賽、SUP寵物競速賽與衝浪體驗課程等豐富內容，邀請民眾一同感受屏東佳樂水的陽光熱情。

配合首度納為積分站本次活動結合在地探索，特別推出10條運動旅遊路線，讓旅人能以衝浪、單車、健行等多元方式體驗南國之美，從山林到海岸，從手作到市集，屏東用最自然的節奏，邀請大家迎接浪潮、擁抱陽光，誠摯邀請全台民眾在10月22日至26日前往佳樂水，感受佳樂水浪尖上的速度與熱力。

若無法親臨現場的民眾也可透過台灣海洋休閒運動發展協會的Taiwan TORSA Youtube頻道收看精彩的賽事直播，共同見證台灣衝浪運動邁向國際舞台的新里程碑！持續追蹤「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書、IG 及Threads，並歡迎下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。

2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽明天登場。（屏縣府提供）2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽明天登場。（屏縣府提供）

2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽明天登場。（屏縣府提供）2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽明天登場。（屏縣府提供）

2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽明天登場。（屏縣府提供）2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽明天登場。（屏縣府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中