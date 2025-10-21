亞洲衝浪聯盟系列積分賽首納屏東站 明天滿州佳樂水正式「開衝」

2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽明天登場。（屏縣府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2025臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽將於明天正式開賽！今年也是首次將屏東滿州佳樂水納入亞洲積分賽站點，共有來自超過8個國家、300位國內外選手將齊聚南國海岸，展開為期5天的國際級浪尖對決，用精湛技術帶給台灣粉絲最震撼的海上盛宴！

屏東縣政府交通旅遊處表示，今年與亞洲衝浪聯盟（ASC）、台灣海洋休閒運動發展協會（TORSA）合作，為賽事引進亞洲積分賽制，代表臺灣正式加入亞洲專業衝浪巡迴體系，透過國際積分賽制，不僅讓在地選手能與亞洲各地高手同場競技，也讓世界看見佳樂水優質的浪況與自然環境。

賽事外，10月24日至26日10至17時，滿州漁村公園還有「海洋嘉年華」登場，串連海洋文化與在地生活的在地美食市集、南島音樂表演、「構樹皮布製作手作體驗、海神餐桌之海廢食驗室、椰子編織水果籃手作體驗」、SUP龍舟版變裝競速賽、SUP寵物競速賽與衝浪體驗課程等豐富內容，邀請民眾一同感受屏東佳樂水的陽光熱情。

配合首度納為積分站本次活動結合在地探索，特別推出10條運動旅遊路線，讓旅人能以衝浪、單車、健行等多元方式體驗南國之美，從山林到海岸，從手作到市集，屏東用最自然的節奏，邀請大家迎接浪潮、擁抱陽光，誠摯邀請全台民眾在10月22日至26日前往佳樂水，感受佳樂水浪尖上的速度與熱力。

若無法親臨現場的民眾也可透過台灣海洋休閒運動發展協會的Taiwan TORSA Youtube頻道收看精彩的賽事直播，共同見證台灣衝浪運動邁向國際舞台的新里程碑！持續追蹤「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書、IG 及Threads，並歡迎下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。

