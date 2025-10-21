全運會雙喜 台中韻律體操奪史上首金、游泳隊單日3破紀錄笑納3金

運動局長游志祥。（資料照，記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中全運會再傳捷報！其中台中市韻律體操勇奪「團隊全能金牌」，也是台中隊首奪全運會韻律體操金牌，「亮麗」寫下歷史新頁；游泳代表隊更單日三破大會紀錄、3金入袋，奪金捷報連連，盼帶動氣勢，在全運賽場再創高峰。

台中市運動局長游志祥指出，台中韻律體操隊由「2025德國萊茵魯爾世大運銅牌班底」強勢出擊，包含教練中田真美與授旗代表陳詠綺等菁英選手，堪稱此屆賽事最受矚目的隊伍之一，選手們長期投入訓練、展現扎實實力，在國際賽場屢獲佳績，今年更以絕佳默契及完美動作，在全國運動會場上替台中體操寫下全新紀錄，耀眼全場。

游志祥指出，除「團隊全能金牌」外，韻律體操代表隊在成隊競賽另勇奪銀牌，加上日前黃泯嘉在競技體操的男子個人跳馬項目，也首次獲得銅牌佳績，截至目前共斬獲1金1銀1銅的佳績，成績斐然。

此外，全運會游泳賽事在台中北區國民運動中心登場也傳捷報，林姵彣以1:08.59成績摘下女子100公尺蛙式金牌，完成個人三連霸紀錄，更締造驚人表現，刷新大會紀錄；張雅佳則在50公尺仰式項目中，也破大會紀錄的28秒92勇奪金牌。

張雅佳與林姵彣另攜林子芸、邱弈臻在女子4x100公尺混合接力，再破大會紀錄勇奪金牌，完成二連霸的創舉，游泳代表隊「單日三破大會紀錄」的表現，讓台中游泳隊氣勢如虹，閃耀全場。

