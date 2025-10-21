自由電子報
體育 競技運動

全運會田徑》「黃金右臂」鄭兆村重奪男子標槍金牌 差4公分達標亞運

2025/10/21 20:55

鄭兆村。（全運會提供）鄭兆村。（全運會提供）

〔記者林岳甫／雲林報導〕「黃金右臂」鄭兆村今天在全國運動會田徑男子標槍決賽，以78公尺09摘下金牌，也是他近2年最佳成績，讓他相隔4年後再度重返王座，比較可惜是差4公分未能一舉達標名古屋亞運。

剛滿32歲的鄭兆村在2019年全運會締造3連霸，不過他在2021年因傷勢關係，當時就屈居銀牌，以及上屆全運會則不敵黃潮鴻又拿銀牌，直到本屆終於一吐怨氣，漂亮重返王座。

鄭兆村今天首擲就擲出78公尺03，可惜後面未能再創佳績，沒有辦法超過80公尺大關，他透露，由於現在已經轉任教練，在瑞源國中、楊梅高中幫忙，所以現在的訓練量確實少很多，「我第1擲就嚇到了，我也很想挑戰80公尺，但現在的訓練量應該是蠻難的。」

值得一提的是，鄭兆村其實距離名古屋亞運參賽標準78公尺13，僅差4公分，可惜這次未能一舉達標，只能在明年賽季繼續努力。

另一位好手黃士峰以73公尺91奪銀，他近年也飽受腰部傷勢所苦，他表示，「現在身體健康比較重要，有時候不太敢用力，我前幾週訓練丟蠻遠的接近80公尺，結果腰立刻不舒服，這兩週幾乎都沒有投擲，直到今天才下場試試看。」

鄭兆村。（全運會提供）鄭兆村。（全運會提供）

鄭兆村。（全運會提供）鄭兆村。（全運會提供）

黃士峰。（記者林岳甫攝）黃士峰。（記者林岳甫攝）

