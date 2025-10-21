台灣大賽》兄弟關鍵戰扳回一城免於遭聽牌！還達陣史上一壯舉

韋禮加。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕面臨0勝2敗劣勢的中信兄弟，今天在韋禮加好投、詹子賢開轟和王政順猛打賞支援下，2:0擊敗樂天桃猿，系列戰扳回一城，免於讓樂天桃猿聽牌，這同時也是兄弟隊史在台灣大賽第49勝，超越統一獅，獨居史上最多。

兄弟靠著詹子賢2局上陽春砲先馳得點、3局上王政順適時安打再下一城，3局打完以2分領先。

樂天桃猿的前4支安打都集中在8、9棒的成晉和林政華身上，但3局下成晉搶攻二壘遭宋晟睿長傳助殺。

6局下，面對韋禮加，成晉和林政華身為前兩位打者，再次連兩打席敲安，林立擊出游擊方向滾地球，江坤宇選擇觸殺一壘往二壘跑的跑者林政華，林政華被判跑離三呎線出局，樂天仍是一三壘有人，陳晨威接著擊出的平飛球，直擊一壘手許基宏手套，形成雙殺。

韋禮加於7局下2出局、遭梁家榮擊出安打攻占二壘後退場，總計投6.2局、用68球。兄弟換上吳俊偉，余德龍擊出滾地球出局，韋禮加以無失分之姿完成先發任務。

台灣大賽歷史上，僅出現過兩次0勝2敗逆轉奪冠戲碼，而0勝3敗還能4連勝逆轉的劇本，則尚未發生過，因此兄弟今在背負不能輸球的壓力下作戰。

