台灣大賽》「三呎線是可以挑戰的」 聯盟說明6局下爭議判決

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣大賽第3戰中信兄弟以2：0擊敗樂天桃猿，在系列賽扳成1勝2敗，只是樂天在6局下一度出現無人出局滿壘的大好進攻機會，但在兄弟總教練平野惠一提出重播輔助判決、挑戰是否完成觸殺後，聯盟「小房間」做出決議，以樂天跑向二壘的跑者林政華跑偏離三呎線為由，改判跑者出局，也讓局面變成1出局一、三壘有人；由於這個判決引發「究竟三呎線可不可以挑戰」的爭議，聯盟在賽後明確指出：「三呎線是可以挑戰的。」

還原6局下狀況，樂天8棒成晉敲出安打後，9棒林政華也補上一壘安打，形成一、二壘有人，隨後林立擊出內野滾地球，兄弟游擊手江坤宇欲觸殺林政華，遭裁判認定未觸到、跑者安全上壘。此時平野提出挑戰，在經過「小房間」檢視後，主審王俊宏宣布跑者因偏離三呎線出局，而樂天總教練古久保健二聽到改判後，也出來了解狀況。隨後樂天在6局下1出局一、三壘有人情況，陳晨威擊出一壘方向飛球遭接球，接著一壘手許基宏自踩一壘壘包，完成雙殺，也瓦解樂天攻勢。

聯盟賽後回覆本報詢問，表示：「當時平野提出的是否完成觸殺，我們最後是以偏離三呎線，來做出最後的判決。」古久保當時則是質疑並沒有偏離三呎線，但聯盟也回應，「從畫面中可看出，偏離是很明顯的。」

至於為何平野提出的是「觸殺是否成立」，聯盟卻是以偏離三呎線來裁定判決，對此聯盟則表示，「如果在檢視畫面時，有看到其他東西，都要做出正確的判決，這就是條文的精神。」

林政華經電視輔助判決，因跑離3呎線，被判出局。（記者林正堃攝）

