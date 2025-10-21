全運會田徑》陳彩娟七項全能完成4連霸後 馬不停蹄轉戰跳遠決賽

陳彩娟。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕新北市好手陳彩娟今天在114年全國運動會女子七項全能決賽，在最後一項800公尺完賽，以5520分的成績達成4連霸，之後就隨即轉戰女子跳遠決賽，還拿下第4名。

陳彩娟在今年5月南韓田徑亞錦賽收下女子七項全能銅牌，成為1998年馬君萍奪銅後，首位在亞錦賽七項全能奪牌的台灣女將。

目標全運會連霸的陳彩娟，首日跳高失常只有1公尺60的成績，讓她當下心情糟透，但她的防護員不斷鼓勵她要相信自己，也讓她重新振作，在接下來的鉛球、200公尺、跳遠、標槍和800公尺項目續拚，畢竟全能不是只靠一項目定生死。

陳彩娟認為，這場比賽不只是完成4連霸，感受到奪金的喜悅，還讓她看到想突破紀錄並非空談，重點是要確實地把一項做好，就一定有機會，而現在在比賽的過程中，不管碰到好事或壞事，都不要害怕失敗，成功都是失敗的附加條件，汲取經驗拚明年的名古屋亞運。

值得一提的是，陳彩娟在比完全能七項目結束後，腳還出現抽筋的情況，但她隨即趕往女子跳遠決賽參戰，但她不喊苦，因為在國外移訓就體驗過高強度訓練，而她會追加參加單項也是想提升自己該項目的強度，讓自己變得更強。

