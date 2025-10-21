自由電子報
台灣大賽》對黃子鵬打超好 王政順演出猛打賞

2025/10/21 22:46

韋禮加感謝王政順。（記者林正堃攝）韋禮加感謝王政順。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王政順延續例行賽對黃子鵬的超高打擊率，生涯第2次在台灣大賽先發就演出猛打賞，不僅打下中信兄弟第2分，每次敲安後都很激動，他表示，因為前2場都輸球，希望帶給球隊一點士氣，「把氣勢打出來，把勝利帶回來！」

王政順連續2場獲得先發機會，棒次從第7棒升至第3棒，主要依據是他生涯對黃子鵬16打數9安打含1轟，對戰打擊率高達0.563還有5分打點，他也沒讓教練失望，與黃子鵬交手3個打席都擊出安打，也讓黃子鵬投4.2局失2分退場並承擔敗投。

王政順指出，沒有很了解對戰數據，但有感覺對黃子鵬打得很不錯，賽前一樣是看影片做準備，從前1天就一直研究捕手的配球，雖然這2場守位從二壘換成三壘，因為之前都有在練，適應上沒有問題，就是拿出最好的能力。

詹子賢2局上率先開砲助中信先馳得點，也是中信這3場的第1分打點，王政順表示，詹子賢的全壘打讓全隊有「整個都開了」的感覺，當下就覺得氣勢在球隊這邊，這支全壘打對詹子賢的意義應該很大，「畢竟他家裡遇到事情，大家都很心疼，我們會一起陪他面對。」

