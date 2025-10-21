羽球》周天成冠軍激勵獎金做公益 盼幫助「黑戶寶寶」

「黑戶寶寶」資源告急！ 周天成激勵獎金轉捐公益。（關愛基金會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕甫為台灣奪下BWF北極羽球公開賽男單冠軍的國手周天成，其浴血奮戰到底的畫面，深烙球迷心中。賽後訪問時，周天成說，自己是為孩子們而戰（Fight for children），盼能成為好榜樣，不管未來他們是否要打羽球，都希望能傳遞正能量。

然而，不為人知的是，在比賽結束後不久，中華民國羽球協會理事長張國祚便致電周天成，表達祝賀之餘，也提及將贈予「激勵獎金」。孰料周天成表示，希望將這筆資金，直接轉捐給台灣關愛基金會（關愛之家），救援在台灣無國籍、無醫療資源，基金會全憑自籌照顧的「黑戶寶寶」。

「這真的是救命錢！」周天成說，恩師鄭永成來自印尼，自己長期征戰海外，也與東南亞的球迷緣分頗深。所以一直以來，很關注移工、兒少社福課題。今年度，除了運動員的身分外，也「為愛代言」，攜手關愛基金會、momo購物網，參與「給『移』樣的孩子 一樣的愛」公益勸募活動，非但不漏接每一顆球，也希望不漏接任何一個誕生在台灣的「黑戶寶寶」。

「堅持，不放棄任何一顆球，也是不放棄任何一個孩子。」周天成進一步指出，多年來，關愛基金會拯救了數以千計、搖搖欲墜的孩子，這分用心盼能讓更多人看見。希望邀請球迷一起支持他們。

對此，中華羽協理事長張國祚表示，周天成在國際賽場上的表現有目共睹，這次賽後與其團隊深聊，更看見了他對社福議題的關切。受到小天的感動，因此希望能夠加碼響應公益，理事長個人將捐贈十萬元予關愛基金會，期許拋磚引玉，成人之美，也讓體育賽場增添了「人道」的色彩。

甫獲第十三屆總統文化獎「人道奉獻獎」關愛基金會的創辦人楊婕妤指出，部分移工母親在台工作期間若意外懷孕，都會陷入困境。黑戶寶寶多由失聯移工父母所生，並無合法身份，在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期披露於高風險的處境。

根據今（114）年度統計，台灣移工人數高達 84.9 萬人，失聯移工卻高達 9.2 萬名。未完成戶籍登記的「黑戶寶寶」面臨嚴峻人權困境，缺乏醫療、教育等基本保障。望能夠一起募集民眾的善心與能量，讓孩子們不分國籍與身分，都能夠在愛裡好好成長。

