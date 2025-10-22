MLB》日裔捕手鈴木清將擔任天使隊新任教頭 曾與王建民搭配過

鈴木清。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，現年42歲的前天使隊捕手鈴木清（Kurt Suzuki），將擔任洛杉磯天使隊新任教頭。

鈴木清是第四代日裔美國人，來自夏威夷。鈴木清在大聯盟16個賽季效力過5支球隊，包含運動家、國民、雙城、勇士、天使，曾與日本巨星大谷翔平擔任過投捕搭檔。此外，鈴木清在2012年也與當時效力國民隊的王建民成為投捕搭擋。

鈴木清是2019年國民隊奪冠成員之一，他在2022年季後告別球員生涯，近3年擔任天使總管米納斯安（Perry Minasian）的特別助理。

今年出現健康問題而缺陣許久的總教練華盛頓（Ron Washington）卸下教頭職務後，由蒙哥馬利（Ray Montgomery）暫代總教練一職。天使隊曾找尋過「普神」普侯斯（Albert Pujols）、前明星外野手杭特（Torii Hunter），最後讓沒有任何執教經驗的鈴木清擔任教頭。

天使隊本季打出72勝90敗排美聯西區墊底，連續10個賽季「敗多於勝」。天使隊前一次闖進季後賽是在2014年，當時被皇家橫掃出局，因此天使隊上次在季後賽贏球已經是2009年的時候。

鈴木清在國民隊時期，曾與王建民擔任投捕搭檔。（資料照，美聯社）

