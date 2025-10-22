自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》日裔捕手鈴木清將擔任天使隊新任教頭 曾與王建民搭配過

2025/10/22 07:37

鈴木清。（資料照，美聯社）鈴木清。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，現年42歲的前天使隊捕手鈴木清（Kurt Suzuki），將擔任洛杉磯天使隊新任教頭。

鈴木清是第四代日裔美國人，來自夏威夷。鈴木清在大聯盟16個賽季效力過5支球隊，包含運動家、國民、雙城、勇士、天使，曾與日本巨星大谷翔平擔任過投捕搭檔。此外，鈴木清在2012年也與當時效力國民隊的王建民成為投捕搭擋。

鈴木清是2019年國民隊奪冠成員之一，他在2022年季後告別球員生涯，近3年擔任天使總管米納斯安（Perry Minasian）的特別助理。

今年出現健康問題而缺陣許久的總教練華盛頓（Ron Washington）卸下教頭職務後，由蒙哥馬利（Ray Montgomery）暫代總教練一職。天使隊曾找尋過「普神」普侯斯（Albert Pujols）、前明星外野手杭特（Torii Hunter），最後讓沒有任何執教經驗的鈴木清擔任教頭。

天使隊本季打出72勝90敗排美聯西區墊底，連續10個賽季「敗多於勝」。天使隊前一次闖進季後賽是在2014年，當時被皇家橫掃出局，因此天使隊上次在季後賽贏球已經是2009年的時候。

鈴木清在國民隊時期，曾與王建民擔任投捕搭檔。（資料照，美聯社）鈴木清在國民隊時期，曾與王建民擔任投捕搭檔。（資料照，美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中