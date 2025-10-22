自由電子報
體育 棒球 日職

日職》遵循達比修、大谷翔平路線旅美？ U18火球男選秀動向受矚目

2025/10/22 08:17

石垣元氣。（圖片取自WBSC官網）石垣元氣。（圖片取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕日職選秀會將在明天展開，U18世界盃火球男石垣元氣雖然受到大聯盟球探矚目，但日媒報導指出由於報價不盡理想，他可能選擇從日本職棒出發，而出產許多大聯盟好手的日本火腿便是他想加盟的球隊。

石垣元氣在U18世界盃賽事共登板3場，防禦率0.95，收下2次救援成功，投7.1局失1分，僅被敲1安，飆出7K，投出4次四壞保送與2次觸身球保送，每局被上壘率0.7。最快球速來到158公里，還有不俗的快速指叉球，不僅日職球團想要選下他，同時也受到許多大聯盟球探青睞。

根據《日刊數位》指出，石垣元氣收到的報價並不理想，一位美國球探透露，「石垣元氣身為高中生，卻能夠投出接近100英哩（約161公里）的速球，確實引起大聯盟球團關注。實際上據傳包含大都會、海盜以及另外3支球團也都有跟他進行面談，並提出報價。」

該球探提到，今年1月，日本18歲二刀流大物森井翔太郎獲得151.05萬美元的簽約金（約2億2700萬日圓）加盟運動家，但看起來石垣元氣沒有拿到這麼高的報價。根據日職的規定，選秀球員的簽約金上限是1億日圓、激勵獎金則是5000萬日圓。有消息指出，石垣元氣可能還有收到球團不滿1億日圓的報價。

由於身高僅178公分，體重75公斤的身形偏小，加上精準控球能力以及球的轉速不盡理想，讓美國球團對石垣元氣的評價不算太高，但包含日本火腿監督新庄剛志在內的日職球團就對他讚譽有加，而石垣元氣出身於北海道，他也對日本火腿這個球團有正面評價。

《日刊數位》引述媒體人士評價指出，日本火腿向來願意讓年輕球員挑戰大聯盟，包含達比修有、大谷翔平等人，球團一直都願意並支持那些想要去更大舞台挑戰自己的選手。而今年高中生普遍評價不佳，石垣元氣是目前唯一有希望獲得第一指名的選手。《日刊數位》認為，雖然預期會有許多球團用第一指名選擇石垣元氣，但他本人似乎最希望走加入日本火腿再挑戰大聯盟的道路。

