自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》大谷翔平超暖心舉動激勵士氣！ 主帥盛讚：我不意外

2025/10/22 08:39

大谷翔平在G4用史詩表現拿下國聯冠軍賽MVP。（資料照）大谷翔平在G4用史詩表現拿下國聯冠軍賽MVP。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍巨星大谷翔平在國聯冠軍系列賽G4，靠著單場6局10K好投加上3響砲的季後賽史上最佳表現之一，獲得國聯冠軍賽MVP，後續他不僅沒有居功，還把獎盃的MVP遮住，並放上「團隊努力」（TEAM EFFORT）的字條，羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪時也提到大谷的暖心舉動。

大谷翔平在前3場比賽對釀酒人的表現不佳，不過靠著G4單場3響砲的表現，讓整個系列賽的打擊數據飆升到打擊率3成57，攻擊指數1.643，打進4分打點，選到4次四壞保送包含2次故意四壞保送，被三振5次，1次盜壘成功；投手方面他在G4先發投6局被打2支安打，送出10K，投出3次四壞保送無失分，收下今年季後賽第2勝。

大谷翔平用堪稱史詩級的單場季後賽表現，順利收下國聯冠軍賽MVP，不過賽後他選擇把獎盃放在休息室，並用TEAM EFFORT的字條放在「國聯冠軍賽MVP」前，象徵這座MVP不僅只是代表他自己，而是整個團隊共同獲得的榮耀，以此來激勵全隊。

羅伯斯針對大谷翔平的行為讚揚：「我不意外，大谷翔平是個很出色的隊友。」、「那個獎項是團隊努力的成果。翔平在第四場比賽中發揮出色，但他意識到，在其他的比賽中，任何人都有可能獲得MVP。」

大谷翔平選擇將TEAM EFFORT的字條放在獎盃前。（圖片取自X）大谷翔平選擇將TEAM EFFORT的字條放在獎盃前。（圖片取自X）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中