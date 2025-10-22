世界大賽》大谷翔平超暖心舉動激勵士氣！ 主帥盛讚：我不意外

大谷翔平在G4用史詩表現拿下國聯冠軍賽MVP。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍巨星大谷翔平在國聯冠軍系列賽G4，靠著單場6局10K好投加上3響砲的季後賽史上最佳表現之一，獲得國聯冠軍賽MVP，後續他不僅沒有居功，還把獎盃的MVP遮住，並放上「團隊努力」（TEAM EFFORT）的字條，羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪時也提到大谷的暖心舉動。

大谷翔平在前3場比賽對釀酒人的表現不佳，不過靠著G4單場3響砲的表現，讓整個系列賽的打擊數據飆升到打擊率3成57，攻擊指數1.643，打進4分打點，選到4次四壞保送包含2次故意四壞保送，被三振5次，1次盜壘成功；投手方面他在G4先發投6局被打2支安打，送出10K，投出3次四壞保送無失分，收下今年季後賽第2勝。

大谷翔平用堪稱史詩級的單場季後賽表現，順利收下國聯冠軍賽MVP，不過賽後他選擇把獎盃放在休息室，並用TEAM EFFORT的字條放在「國聯冠軍賽MVP」前，象徵這座MVP不僅只是代表他自己，而是整個團隊共同獲得的榮耀，以此來激勵全隊。

羅伯斯針對大谷翔平的行為讚揚：「我不意外，大谷翔平是個很出色的隊友。」、「那個獎項是團隊努力的成果。翔平在第四場比賽中發揮出色，但他意識到，在其他的比賽中，任何人都有可能獲得MVP。」

大谷翔平選擇將TEAM EFFORT的字條放在獎盃前。（圖片取自X）

